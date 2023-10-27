TCDD'den Starbucks kararı

TCDD, Filistin'le dayanışma mesajı yayınladığı için kendisine bağlı "Starbucks Workers United" adlı sendikasına dava açan Starbucks'ı boykot kararı aldı. TCCD, Starbucks ürünlerinin YHT kafeteryalarından kaldırılması yönünde yüklenici firmalara talimat verdi.

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları (TCDD), Filistin'le dayanışma mesajı yayınlayan sendikasına dava açan ABD'li kahve zinciri Starbucks'a karşı yaptırım kararı aldığını duyurdu.

Kararı sosyal medya hesabından duyuran Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Ufuk Yalçın, Starbucks'ın ürünlerinin yüksek hızlı trenlerden kaldırılması yönünde yüklenici firmalara talimat verildiğini duyurdu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Ufuk Yalçın, "Ekim ayının ilk günlerinden itibaren uluslararası kamuoyunda infiale sebep olan, mazlum Filistinli kardeşlerimize yapılan soykırım ve işgalci israil’i eleştiren çalışanlarına yönelik mobing uygulayan bahse konu kahve üreticisi firma ile Şirketimizin herhangi bir sözleşmesi bulunmamaktadır" ifadelerini kullandı.

Yalçın'ın açıklamalası şöyle:

"Ekim ayının ilk günlerinden itibaren uluslararası kamuoyunda infiale sebep olan, mazlum Filistinli kardeşlerimize yapılan soykırım ve işgalci israil’i eleştiren çalışanlarına yönelik mobbing uygulayan bahse konu kahve üreticisi firma ile şirketimizin herhangi bir sözleşmesi bulunmamaktadır.

Yüksek Hızlı Trenlerimizde kafeteryaların işletmeciliğini yapan yüklenici firmaya, bahse konu kahve üreticisi firmanın ürünlerinin yerine, alternatif ürünlerin yolcularımıza sunulması ile ilgili resmi bildirimde bulunulmuştur.

Necip Milletimiz her zaman zalimlere karşı mazlumların yanında yer almıştır. TCDD Taşımacılık Genel Müdürlüğü olarak her zaman FİLİSTİNLİ kardeşlerimizin yanında olacağımızı kamuoyunun bilgisine sunarız."

Kamuoyuna Duyuru:

Ekim ayının ilk günlerinden itibaren uluslararası kamuoyunda infiale sebep olan, mazlum FİLİSTİNLİ kardeşlerimize yapılan soykırım ve işgalci israil’i eleştiren çalışanlarına yönelik mobing uygulayan bahse konu kahve üreticisi firma ile Şirketimizin herhangi bir… pic.twitter.com/KDSjV9Pe5v — Ufuk Yalçın (@uyalcin_) October 26, 2023

NE OLMUŞTU?

ABD'li kahve zinciri Starbucks, Filistin ile dayanışma mesajı içeren bir paylaşımda bulunduğu gerekçesiyle "Starbucks Workers United" adlı sendikasına dava açacağını açıklamıştı.

Starbucks'ın Genel Müdür Yardımcısı Sara Kelly, sendikanın paylaşımının şirketin görüşlerini yansıtmadığını ve paylaşımda Starbucks'ın isminin kullanılmasının insanların kafasını karıştırdığını belirterekk sendikaya dava açmaya hazırlandıklarını söylemişti.