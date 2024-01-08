TCDD’den kiracısına 2 milyon TL’lik kıyak

Ekonomi Servisi

Sayıştay raporuna göre Erzurum’da bir iş insanı TCDD’den ucuza kiraladığı taşınmazları 13 yıldır başkalarına kiraya veriyor. Kiracı iş insanı suya sabuna dokunmadan yıllık 2 milyon TL gelir ediyor.

CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Sayıştay raporlarıyla ortaya çıkan ballı kiralamayı yaptığı yazılı açıklamayla gündeme getirdi. TCDD tarafından kentte önde gelen bir iş adamına kiraya verilen taşınmazın 28 yıldır aynı kişide olduğu ve alt kiracı hakkı alan iş adamının TCDD’nin mülkünü kendi mülküymüş gibi kiraya vererek yıllardır ciddi bir gelir elde ettiği öne sürülüyor. İddiaya göre; TCDD Erzurum’daki 7 bin 327 metrekarelik taşınmazını yap-işlet-devret modeline göre üzerinde süpermarket ve eklentileri yapmak üzere 1996 yılında kentte önde gelen bir iş insanına kiraladı. Anlaşmaya göre 2011 yılında TCDD’ye teslim edilmesi gereken taşınmaz alt kiracıya verme hakkı da tanınarak 10 yıllık sözleşmelerle aynı kişiye kiralanmaya devam edildi. TCDD’nin kiracısı da binaları üç ayrı iş yerine 2022 yılı için aylık toplam 330 bin 227 liradan kiraya verdi. TCDD’ye ise her ay 157 bin 167 lira ödedi. Böylece TCDD’nin kiracısı 2022 yılında suya sabuna dokunmadan TCDD’nin mülkü üzerinden aylık 173 bin, yıllık 2 milyon 76 bin TL gelir elde etti.

Mehmet Tahtasız

MİLYARLARCA TL ZARAR

TCDD’nin kira sözleşmesine tepki gösteren CHP’li Tahtasız şu ifadeleri kullandı: "Kiracıyla yapılan sözleşmenin 31 Aralık 2031 tarihine kadar devam edeceği hesaba katıldığında idarenin taşınmazları üzerinden kiracının hiçbir işlem tesis etmeden elde edeceği gelir, yıllar boyu devam edecek ve artacaktır. Öte yandan TCDD her yıl milyarlarca lira zarar ediyor. 2022 yılında da 6 milyar 386 milyon gibi dev bir zarar açıkladı. Bir taraftan zarar edeceksiniz diğer taraftan devletin mallarını birilerine yok pahasına peşkeş çekeceksiniz. Biz bunların takipçisi olacağız. KİT Komisyonu’nda hesabını soracağız."