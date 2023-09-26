TCDD’nin kuruluşu, Beşli Çete’nin işlettiği yolcu garantili AVM garda kutlandı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, TCDD'nin 167’nci kuruluş yıl dönümünü Beşli Çete içerisinde yer alan Cengiz, Limak ve Kolin’in işlettiği yolcu garantili AVM garda kutladı. Kutlama törenine Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu da katıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları’nın (TCDD) 167’nci kuruluş yıl dönümünü aynı zamanda AVM olan Ankara Tren Garı’nda (ATG) kutladı. Beşli Çete içerisinde yer alan Cengiz, Limak ve Kolin’in işlettiği yolcu garantili AVM garda düzenlenen törene Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu da katıldı.

TCDD’de örgütlü Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası, Ankara Garı'nın yanındaki yaklaşık 50 bin metrekarelik alanın Medipol Üniversitesi'ne verildiğini, hizmetlerin ticarileştiğini ve fiyatların yükseltildiğini hatırlatarak kutlamaya tepi gösterdi.

Sendika tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“BTS olarak biz de diyoruz ki; Ankara Garı’nın hemen yanı başındaki 49 bin 267 metrekare alanı Medipol Üniversitesi’ne verdiniz, TCDD işyerlerinde ciddi bir alan daralması oldu. Kreş kapandı, misafirhane kapandı, yolcu dairesi, eğitim dairesi kira karşılığında yeni alışveriş merkezli ATG Gar’a taşındı. Özelleştirme kamu kurumlarının kapısına kilit vurup sermayeye kaynak aktarmak, hizmetleri ticarileştirip fiyatları yükselterek yurttaşların hizmete erişimini zorlaştırıp, gelir getiren tren kısmını özel devir ederken bu kutlamaya bir anlam vermek sermayenin saadeti için olsa gerek.”