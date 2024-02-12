TCMB Başkanı Karahan, TBB yöneticileriyle bir araya geldi: Gündemde hangi başlıklar var?

TCMB Başkanı Fatih Karahan, Türkiye Bankalar Birliği yöneticileriyle bir araya geldi. Görüşmede, Türk lirası mevduatların payını artırmaya yönelik düzenlemeler, makroihtiyati çerçevede sadeleşme ve miktarsal sıkılaşma adımlarıyla birlikte dezenflasyon süreci kapsamında para politikası görünümü toplantının konuları arasında yer aldığı belirtildi.

Görevden 'affını isteyen' Hafize Gaye Erkan'ın ardından Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı oarak atanan Fatih Karahan, görüşmelerini sürdürüyor.

Karahan, Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu Başkanı Alparslan Çakar ve TBB Yönetim Kurulu Üyesi banka genel müdürleri ile bir araya geldi.

Toplantıda, güncel makroekonomik gelişmeler doğrultusunda bankacılık sektöründeki son durum ve geleceğe ilişkin beklentiler değerlendirildiği belirtildi.

Görüşmenin ardından TBB toplantıya ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, "Güncel makroekonomik gelişmeler doğrultusunda bankacılık sektöründeki son durumun ve geleceğe ilişkin beklentilerin değerlendirildiği toplantı oldukça verimli geçmiştir. Türk lirası mevduatların payını artırmaya yönelik düzenlemeler, makroihtiyati çerçevede sadeleşme ve miktarsal sıkılaşma adımlarıyla birlikte dezenflasyon süreci kapsamında para politikası görünümü toplantının ana gündem maddeleri olmuştur. TCMB Başkanı Fatih Karahan ve TBB Başkanı Alpaslan Çakar, Merkez Bankası ve bankacılık sektörünün eşgüdümlü çalışmalarından dolayı memnuniyetlerini ifade etmişlerdir" ifadeleri yer aldı.