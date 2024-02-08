TCMB Başkanı'ndan açıklama: Kredi kartlarına düzenleme gelecek mi?

TCMB Başkanı Fatih Karahan, kredi kartlarında düzenleme yapılması gerektiğini düşündüklerini belirterek, "Bu konuda birkaç fikrimiz var, çalışmalarımız sürüyor. Belirli bir aşamaya geldiğinde kamuoyuyla paylaşacağız" dedi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) yeni başkanı Fatih Karahan, yılın ilk Enflasyon Raporu'nu açıkladı.

Karahan, Merkez Bankası İdare Merkezi'nde düzenlenen bilgilendirme toplantısında açıklanan raporun ardından başkan yardımcıları Hatice Karahan ve Osman Cevdet Akçay ile birlikte basın mensuplarının sorularını da yanıtladı.

Kredi kartı harcamalarına yönelik soruya yanıt veren Karahan, kredi kartlarında düzenleme yapılması gerektiğini düşündüklerini söyledi.

Karahan'ın açıklaması şöyle:

"Aralık ayında kredi kartı harcamalarında yükselme oldu. Bunu not ettik, farkındayız. Bunun geçici olup olmadığı henüz çok net değil. Asgari ücretin artacağı bekleniyordu. Bu nedenle bazı harcamalar öne çekilmiş olabilir ama bundan bağımsız olarak kredi kartlarında düzenleme yapılması gerektiğini düşünüyoruz. Bu konuda birkaç fikrimiz var, çalışmalarımız sürüyor. Belirli bir aşamaya geldiğinde kamuoyuyla paylaşacağız."

ŞİMŞEK SİNYALİ VERMİŞTİ

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kredi kartı borçlarıyla ilgili yaptığı açıklama yeni bir düzenlemenin sinyalini vermiş, kredi kartı kullanımına ve kredilere sınırlama getireleceğinin mesajını vermişti. Şimşek, "Kredi kartları, bireysel kredi, taşıt kredisi ve ikinci konut kredisinde sadece faizleri artırarak değil, bankalar üzerinden kredi verme iştahını keserek de kredi büyümesini düşüreceğiz. Başkasının parasıyla, krediyle, kartla zenginlik olmaz" demişti.