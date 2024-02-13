TCMB'den bir şirkete faaliyet izni

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Merkez Bankası, Platform Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para AŞ'ye elektronik para kuruluşu olarak faaliyet yürütmesi amacıyla izin verdi.

Ekonomi 13.02.2024 09:08 Giriş: 13.02.2024 09:08

Güncelleme: 13.02.2024 09:14 Kaynak: AA

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Platform Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para AŞ'ye elektronik para kuruluşu olarak faaliyet izni verdi. TCMB'nin söz konusu kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Karara göre, Platform Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para AŞ, ödeme hizmetleri ile elektronik para ihracı hizmetleri sunacak. PARA KURULUŞU OLARAK FAALİYET YÜRÜTECEK Bu kapsamda şirket, elektronik para kuruluşu olarak faaliyet gösterecek. Söz konusu karar, Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun uyarınca alındı.