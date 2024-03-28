TCMB'den "normalleşme" adımı: Genel kurul her yıl nisanda yapılacak

Merkez Bankası'nın genel kurulunun her yıl nisan ayında yapılması kabul edildi. MB Başkanı Fatih Karahan, genel kurulun Nisan ayında yapılmasının normalleşmenin bir parçası olduğunu belirtti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Genel Kurulu'nun, 2019'dan önce olduğu gibi her yıl nisan ayında gerçekleştirilmesi kararlaştırıldı.

Bankanın Olağanüstü Genel Kurulu, TCMB Başkanı Fatih Karahan başkanlığında İdare Merkezi'nde yapıldı.

Toplantıda, TCMB Esas Mukavelesi'nde 2019'da değiştirilen "Genel kurul toplantıları her yıl hesap dönemi sonundan itibaren üç ay içinde ve Banka Meclisinin tespit edeceği günde toplanır" ifadesinin yeniden "Genel kurul toplantıları her yılın nisan ayı içinde ve Banka Meclisinin tespit edeceği günde toplanır" şeklinde düzenlenmesine ilişkin gündem maddesi görüşüldü.

TCMB Esas Mukavelesi'nde öngörülen değişiklik, toplantıda yapılan oylamada oy birliğiyle kabul edildi.

TCMB, 2019 yılına kadar Genel Kurul toplantılarını nisan ayında düzenliyordu. Olağanüstü Genel Kurul toplantısı, yapılan oylamanın ardından sona erdi.

TCMB Başkanı Fatih Karahan, genel kurulun nisan ayında yapılmasının normalleşmenin bir parçası olduğunu belirtti. Karahan "Zaten TCMB Genel Kurulu birkaç yıl önceye kadar Nisan ayında oluyordu. Bizim normalizasyon sürecimiz var. Fabrika ayarlarına dönüyoruz. Bunu asıl para politikasında yapıyoruz ama bu da bunun bir parçası" açıklamasını yaptı.