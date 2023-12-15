TCMB ekonomistlerinden KKM ve mevduat analizi

TCMB ekonomistleri, yayınladıkları blog yazılarıyla TL mevduatın göreli cazibesinin artmasıyla KKM bakiyelerinin azalmaya başladığına dikkat çekti.

Bir yıl aranın ardından yeniden aktif olan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) blog sayfasında ekonomistler kur korumalı mevduat ve TL mevduatlardaki seyri analiz etti.

Halil İbrahim Aydın ve Halil İbrahim Korkmaz imzalı "Kur korumalı ve geleneksel mevduatlara yatırımcı perspektifinden bir bakış" başlıklı yazıda Türk Lirası mevduatı teşvik edici yönde atılan adımların TL mevduatın kur korumalı mevduata (KKM) karşı göreli getirisiyle yakından ilişkili olduğu belirtildi. Yazıya göre KKM yatırımcılara geleneksel TL mevduatın yanında Türk lirasında gerçekleşen değer kayıplarını telafi eden bir opsiyon sağlıyor.

Yatırımcının mevduat tercihlerinde KKM ve TL mevduatların göreli getirilerinin belirleyici olduğunu vurgulayan ekonomistler TCMB tarafından atılan politika adımlarıyla TL mevduatın göreli getirisinin artmasının KKM yenileme oranlarının gerilemesinde etkili olduğunu ve vade bitiminde KKM bakiyelerinde azalma gözlemlendiğini söyledi.

Ekonomistler göreli getiri farkının bakiye değişimleri ile birlikte hareket etmesinin getirilerin yatırımcı perspektifinden önemini ortaya koyduğunu ifade etti.

KKM DÜZENLEMELERİNİN ETKİSİ

Halil İbrahim Aydın ve Tuba Pelin Sümer imzalı "Türk lirası mevduatı teşvik etmeye yönelik düzenlemelerin etkisi" başlıklı diğer blog yazısında ise 20 Ağustos tarihinde açıklanan düzenlemelerin mevduat faizlerine etkisi incelendi.

Analiz sonuçları, 20 Ağustos tarihindeki düzenlemenin kur korumalı hesapların TL mevduata dönüştürülmesini teşvik ederek makro finansal istikrarı, parasal aktarım mekanizmasını ve haziran ayında başlanan parasal sıkılaşma sürecini desteklediğini gösterdi.

Analizde kur korumalı hesapların azaltılmasına yönelik düzenlemelerin fiyatlamalara etkisi banka düzeyinde farklılaştığı, düzenlemeden çok etkilenen bankaların daha yüksek mevduat faizi ödemesinin bu bankaların müşterilerinin TL mevduata dönüşlerini desteklediği ifade edildi.