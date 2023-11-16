TCMB Finansal İstikrar Raporu yayımlandı: Gaye Erkan'dan 'enflasyon' mesajı

TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan, Kasım 2023 dönemine ilişkin yayımlanan Finansal İstikrar Raporu kapsamında yaptığı açıklamada, enflasyon mesajı verdi. Erkan, "Fiyat istikrarı, finansal istikrarın kalıcılığı için gereklidir" derken, enflasyonla mücadelenin her zamankinden daha elzem hale geldiğini belirtti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 2023 yılına ilişkin ikinci Finansal İstikrar Raporu’nu yayımladı. Raporun önsözünde açıklamaları bulunan TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan, TCMB olarak, birinci hedefleri ve varlık nedenleri olan fiyat istikrarını sağlamakla toplumsal refaha en büyük katkıyı sunacaklarının bilincinde olduğunu belirtti.

Enflasyonla kararlı mücadeleyi haziran ayında başlattıkları güçlü parasal sıkılaştırma ile sürdürdüklerini söyleyen Erkan, bu süreci makro finansal istikrarı gözeten politika adımlarıyla desteklerken, finansal piyasalara ilişkin düzenleme çerçevesini sadeleştirdiklerini bildirdi.

Erkan, incelemekte oldukları Finansal İstikrar Raporu'nun bugüne kadar gerçekleştirdikleri düzenlemeler ile uyguladıkları politikalar ve bunların neticesi ortaya çıkan gelişmeleri özetlediğini ve ilgili analizlere yer verdiğini kaydetti.

"ENFLASYONLA MÜCADELE HER ZAMANKİNDEN DAHA ELZEM HALE GELMİŞTİR"

Fiyat istikrarının finansal istikrarın kalıcılığı için gerekli olduğunu vurgulayan Erkan, şu değerlendirmelerde bulundu:

''Finansal istikrarın korunması ise fiyat istikrarının toplumsal faydaya en fazla katkı sağlayacak şekilde tesisi ve sürdürülebilir, kaliteli ve istikrarlı büyümenin gerçekleşmesi için önem arz etmektedir. Küresel ve ulusal gelişmeler neticesinde, bu amaca erişmek için enflasyon ile mücadele her zamankinden daha elzem hale gelmiştir. Bu konuda tüm paydaşlarda aynı bilincin olması ve enflasyonla kararlılıkla mücadele edilmesi, toplumun tüm kesimlerinde ortak bir anlayışın ve beklentinin oluşmasına ciddi katkıda bulunmaktadır. TCMB’nin fiyat istikrarı ve finansal istikrar çabasındaki en önemli çıpanın söz konusu bu kamusal ve toplumsal mutabakat olduğunu gözlemliyoruz.''

"Bankacılık sisteminin aracılık fonksiyonunu azami etkinlikte yerine getirebilmesinin dezenflasyon sürecinin belirlenen hedefler doğrultusunda gerçekleşebilmesi için ön koşul olduğunu" ifade eden Erkan, bu çerçevede, finansal aracılık faaliyetlerini kesintiye uğratan ve kredi dağılımını bozarak finansal istikrarı olumsuz etkileyen uygulamaların öngörülebilir bir çerçevede kaldırıldığını kaydetti.

Erkan, değerlendirmesini şöyle sürdürdü:

''TCMB’nin bankacılık sistemiyle iletişim ve koordinasyon içerisinde gerçekleştirmeye devam ettirdiği sadeleştirme adımları ve uygulamaya koyduğu politika araçlarıyla ticari kredi akışının normalleşmesi, ihracat ve yatırım kredilerinin payının artması ve bireysel kredi büyümesinin yavaşlaması eşanlı gerçekleşmektedir. Finansal sistemin en önemli aracısı olan bankaların makro politika kararlarına doğru tepki ve uyum gösterebilmeleri ve olabilecek dışsal şoklara karşı düzgün risk yönetimi sayesinde fon akışının kesintiye uğramadan devam etmesini sağlamaları, finansal sistemin sağlığı açısından son derece önemlidir.

Para politikasının etkinliğini ve başarısını belirleyen bir diğer önemli çevresel şart olan reel sektörün finansal görünümüne bakıldığında, reel sektör firmalarının likit bilanço yapıları, yüksek karlılık ve azalan borçluluk oranları, finansman maliyetlerindeki artış kaynaklı riskleri yönetebilecek kapasitede olduğunu göstermektedir. Raporda detaylı şekilde ele alındığı üzere, sağlam bilanço yapısına sahip olan bankacılık sektörü, parasal sıkılaştırma sürecinde faiz riskini başarıyla yönetmektedir.''