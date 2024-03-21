TCMB'nin faiz kararı sonrası euro ve dolarda sert düşüş

TCMB'nin politika faizini 500 baz puan artırarak yüzde 50'ye çıkarmasının ardından döviz kurlarında sert düşüş yaşandı. Gün içerisinde 32,4430 seviyesine çıkan dolar/TL, faiz kararının ardından 32 TL sınırının altına düştü. 35,6117 TL seviyesine çıkan euro ise 34,8625 TL'ye kadar geriledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu'nun (PPK) açıkladığı faiz artışı kararının ardından döviz kurları sert düştü.

Merkez Bankası, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 500 baz puan artırarak yüzde 50'ye çıkardı. Ekonomistlerin beklentisi faizin yüzde 45 oranında tutulması yönündeydi.

Banka alınan kararda şubat ayındaki enflasyon artışının etkili olduğuna vurgu yaparken, faiz artışına devam edileceğinin sinyalini verdi.

DÖVİZ KURLARI DÜŞTÜ

Faiz kararı öncesinde 32,4430 seviyesine kadar çıkan dolar/TL faiz artışının ardından 31,9085 seviyesine kadar geriledi. Euro/TL ise yüzde 0,23 düşüşle 34,8625 seviyesine çekildi.

Daha sonra sınırlı yükselen dolar/TL saat 15.00 itibarıyla 32,1410 seviyesinden işlem görürken, aynı dakikalarda euro/TL ise 35,1292 seviyesinde.