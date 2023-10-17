TCMB verileri: Konut fiyatları yıllık bazda yüzde 90 arttı

TCMB verilerine göre, Konut Fiyat Endeksi ağustosta aylık yüzde 5,5 ve yıllık yüzde 90,3 artışla 1043 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Ağustos 2023 dönemine ilişkin Konut Fiyat Endeksi verileri açıklandı.

Türkiye'deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan KFE (2017=100), ağustosta bir önceki aya göre yüzde 5,5 artarak 1043 seviyesinde gerçekleşti.

KFE, ağustosta yıllık bazda yüzde 90,3 artarken, bu dönemde reel yükseliş yüzde 21,9 oldu.

Üç büyük il için KFE değişimine bakıldığında, ağustosta bir önceki aya göre İstanbul, Ankara ve İzmir'de sırasıyla yüzde 5,4, 5,2 ve 5,5'lik artış görüldü.

Endeks değerleri geçen yılın aynı ayına göre ise İstanbul'da yüzde 78,4, Ankara'da yüzde 100,4 ve İzmir'de 90,3'e yükseldi.