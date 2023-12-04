TCMB’nin eski başekonomisti asgari ücret beklentisini açıkladı

TCMB’nin eski başekonomisti Hakan Kara, yaptığı enflasyon hesabı doğrultusunda asgari ücretin 17 bin 500 lira olması gerektiğini söyledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) eski başekonomisti Hakan Kara, daha önce asgari ücret için yapılmasını beklediği yüzde 40’lık öngörüsünün ardından asgari ücretin yılda bir kez artması halinde kaç olabileceğini hesapladı.

Buna göre Hakan Kara, ücret artış sıklığının tekrar yılda bire indirilmesi durumunda, TCMB’nin yüzde 36 enflasyon tahminini esas aldığında; 2024’te ortalamada ilave alım gücü kaybı yaratmayacak asgari ücretin 17.500 TL (yüzde 53,5) olacağını kaydetti.

Kara, hesaplamasının detaylarını X’ten şöyle şöyle paylaştı:

“Bu hesabı nasıl yaptığıma ilişkin çok soru geldi. TÜRK-İŞ’in ölçtüğü açlık sınırının 2024’te %36 (TCMB tahmini) artacağını varsaydım (daha yüksek de olabilir).

Yılda bir kez ayarlama yapılacaksa asgari ücreti 2024 ortalama açlık sınırına eşitleyen değer yaklaşık 17.500 TL oluyor.”

Ücret artış sıklığının tekrar yılda bire indirilmesi durumunda, TCMB’nin %36 enflasyon tahminini dahi esas alırsak:

2024'te ortalamada ilave alım gücü kaybı yaratmayacak asgari ücret 17.500 TL (%53,5 artış). pic.twitter.com/eyzROyAwrj — Hakan Kara (@ali_hakan_kara) December 2, 2023

Kritik asgari ücret görüşmeleri öncesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, asgari ücrete tek zam sinyali vererek, “Asgari ücret artışı zaten biliyorsunuz yıl içinde bir kezdir. Bir kez verilecek zamla bu iş biter” ifadelerini kullanmıştı.