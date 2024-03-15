TEAM’ın ‘İstanbul’u kim yönetsin’ anketinde büyük fark

TEAM Araştırma’nın, “İstanbul’u kimin yönetmesini istersiniz?” sorusunu yönelttiği ankette Ekrem İmamoğlu, AKP’li rakibi Murat Kurum’a 13.4 puan fark attı.

CHP’den yeniden aday olan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun seçim ofisi, TEAM Araştırma’ya dayandırdığı anketi kamuoyuyla paylaştı.

Ofisten Sözcü yazarı Aytunç Erkin’e yapılan açıklamada bu anketler hakkında şunlar kaydedildi: “Bu seçim iki turlu olsaydı, ikinci tur sonucu bu olurdu. Muhalefet seçmenlerinin bir kısmı kendi partilerinin adaylarına yönelse de (bir anlamda ilk turda kendi partilerini tercih etse de) büyük bir mutabakatla İstanbul’u İmamoğlu’nun yönetmesini istiyor.”

TEAM’ın “İstanbul’u kimin yönetmesini istersiniz?” sorusunu yönelttiği ankette ise şu sonuçlar çıktı:

Ekrem İmamoğlu: Yüzde 56.8

Murat Kurum: Yüzde 43.2.

Sonuçlara göre; AKP’lilerin yüzde 12.3’ü, MHP’lilerin yüzde 20.4’ü, Yeniden Refah Partililerin yüzde 38.4’ü, İYİ Partililerin yüzde 86.3’ü, DEM Partililerin yüzde 89.8’i, TİP’lilerin yüzde 93.6’sı, Zafer Partililerin yüzde 66.8’i İmamoğlu’nun İstanbul’u yönetmesini istiyor.

Bu çalışmayı paylaşan İmamoğlu’nun ekibi, “Aslında seçmen İmamoğlu’nun yönetmesinden yana ancak oy vermeye giderken parti aidiyeti öne çıkıyor. Buna rağmen İstanbul’da öndeyiz" değerlendirmesi yaptı. Ekip, 2019’dan farklı olarak da bu seçimde sahanın çok ‘pozitif’ olduğunun da altını çizdi.