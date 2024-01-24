TEDAŞ ve TEİAŞ'ın İstanbul, İzmir, Antalya ve Muğla'daki taşınmazları için özelleştirme kararı

Mülkiyeti Kamu Maliyesi Hazinesi, Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim şirketi (TEDAŞ) ve Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi’ne (TEİAŞ) ait bazı taşınmazlar özelleştirme kapsamına alındı. Özelleştirme kapsamına alınan taşınmazlarla ilgili Cumhurbaşkanı Kararı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayınlandı. Özelleştirme kararı kapsamındaki taşınmazların bazıları, İstanbul Sarıyer Rumeli Feneri, İzmir Çeşme, Muğla'da da Bodrum, Köyceğiz ve Marmaris'te, Antalya Kemer ve Manavgat ve Alanya'da, Ankara Yenimahalle'de bulunuyor.

Mülkiyeti Kamu Maliyesi Hazinesi, Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim şirketi (TEDAŞ) ve Türkiye Elekktrik İletim Anonim Şirketi’ne (TEİAŞ) ait bazı taşınmazlar özelleştirme kapsamına alındı.

Özelleştirme kapsamına alınan taşınmazlarla ilgili Cumhurbaşkanı Kararı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayınlandı. Özelleştirme kararı kapsamındaki taşınmazların bazıları, İstanbul Sarıyer Rumeli Feneri, İzmir Çeşme, Muğla'da da Bodrum, Köyceğiz ve Marmaris'te, Antalya Kemer ve Manavgat ve Alanya'da, Ankara Yenimahalle'de bulunuyor.

Cumhurbaşkanı kararına göre, özelleştirme kapsamına alınan taşınmazlar Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Batman, Edirne İstanbul, İzmir, Kırklareli, Konya, Mersin ve Muğla'da yer alıyor. Özelleştirme kararı kapsamındaki taşınmazların bazıları, İstanbul Sarıyer Rumeli Feneri, İzmir Çeşme, Muğla'da da Bodrum, Köyceğiz ve Marmaris'te, Antalya Kemer ve Manavgat ve Alanya'da, Ankara Yenimahalle'de bulunuyor.

Kararla özelleştirme kapsamına alınan taşınmazların, 'satış, kiralama, gelir ortaklığı modeli ve işin hukukuna uygun sair tasarruflar, mülkiyetin gayri ayni hakların tesisi veya işletme hakkının verilmesi yöntemlerinden biri ya da birkaçının birlikte uygulanarak özelleştirilmesine karar verilecek. Özelleştirme işlemleri 31.12.2027 tarihine kadar tamamlanacak.