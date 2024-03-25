Tedavi en az 6 ay yapılmalı

Haber Merkezi

Halk arasında verem olarak bilinen tüberküloz, tedavi edilmezse ölümcül olabiliyor. Dünyada her yıl 10 milyondan fazla insan tüberküloza yakalanıyor. Bunların yaklaşık yüzde 90’ını yetişkinler oluşturuyor. 24 Mart Dünya Tüberküloz Günü nedeniyle bir açıklama yapan TÜSAD Tüberküloz Çalışma Grubu, ‘Mycobacterium Tuberculosis’ adlı bir mikrobun neden olduğu veremin zengin fakir, köylü şehirli ayırt etmeksizin halen her kesimi etkilediğini, hastalığın yayılması açısından gerileme olsa da bunun sürmesi için tedbirlere ihtiyaç olduğunu hatırlattı.

TÜSAD Tüberküloz Çalışma Grubu’nun hazırladığı açıklama hakkında bilgi veren grubun başkanı Prof. Dr. Mediha Gönenç Ortaköylü, 2022 yılında tüm dünyadaki verem hastalarının sayısı 10,6 milyon olarak tahmin edildiğini anımsatarak "Yine aynı yıl 7,5 milyon kişiye yeni verem tanısı konuldu" dedi.

Ortaköylü, özetle şunları kaydetti: "Sağlık Bakanlığı tarafından en son yayımlanan Türkiye’de Verem Savaş 2021 Raporu’na göre, son 15 yıl içerisinde yeni oluşan vaka sayısında azalmadan söz etmek mümkün. 2019 yılında yeni olgu sayısı 10 bin 669 iken 2020 yılında 8 bin 358 vakaya geriledi ancak bunun nedeni olarak Covid-19 pandemisi sırasında hastalığın tespit edilememesi gösteriliyor. DSÖ’ye göre Türkiye’de 2022 yılında 9 bin 723 hasta tespit edildi. Veremin tedavisi mümkün. Tedavi en az 6 ay boyunca sürdürülmeli ve bu süre boyunca tedaviye tam uyulmalı ve asla yarıda bırakılmamalı. Aksi takdirde ilaçlara dirençli tüberküloz olguları gelişmesi mümkün. Bu durum hem bireylerin hem de tüm toplum sağlığını tehdit eder. 2-3 haftadan uzun süren öksürük, ateş, gece terlemesi, iştahsızlık, kilo kaybı gibi şikâyetleri olanların verem açısından tetkik edilmesi gerekir."