Tedbiren bile uzaklaştırma yok

2 sene önce 4 buçuk yaşındayken babası tarafından istismara maruz bırakılan çocuğun dosyasında uzaklaştırma kararı dahi uygulanmadı. Aile tepkili. Çocuğun avukatı da “Babanın 50 metre yaklaşmasına izin verilmemeli” dedi.

İlayda KAYA

İstanbul’da 2 sene önce 4 buçuk yaşındayken babası D.G. tarafından istismara maruz bırakılan çocuğun dosyası sürüncemede bırakıldı. İstismarla suçlanan babanın 2 senedir ifadesinin alınmadığını ve çocuk ile babasının görüşmemesine karşı uzaklaştırma kararı verilmediğini söyleyen ailenin avukatı Yücel Önder, “Çocuk ile babasının görüştürülmesiyle ilgili tedbir için bile uzaklaştırma verilmedi. Reddi hakim talebinde bulunduk ancak sonuç yok” dedi.

İstanbul Ümraniye’de 2 sene önce o dönemde 4,5 yaşında olan bir çocuğun babası tarafından istismar edildiği suçlamasıyla soruşturma başlatıldı. Geçen sene çocuğun istismarı okulda anlatması üzerine şüpheli baba hakkında İstanbul Anadolu Adliyesi’ndeki savcı tarafından yakalama kararı çıkartıldı. 2022’de başlatılan soruşturma dosyasıyla birleştirilmek üzere Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne gönderilen dosyada yakalama emri Çocuk İzleme Merkezi’nde (ÇİM) pedagoglar eşliğinde alınan ifadesine rağmen kaldırıldı. Çocuk 3 farklı yerde verdiği ifadesinde babasının kendisine yönelik şiddetini ve istismarını anlattı.

Anne B.Y., çocuğunun istismarı, okulunun rehberlik öğretmenine anlattığını söyleyerek “Öğretmen arkadaşlarını soruyormuş. Çocuğum da ‘Babam benim kötü bir arkadaşım mı’ diye sorarak anlatmış. Detayları vermiş. Bunun üzerine okuldan beni aradılar. 3 öğretmen benimle görüştü. Çocuğum okulda uzun bir süredir donup kalıyormuş. Karakolda ifade verdik sonra ÇİM’de ifade verdik. Orada daha geniş çaplı ifade vermiş, detayları tutanaktan okuyunca kanımız dondu. Bize anlatmıyordu. Bizim hâkimimiz N.K. çocuğun açık beyanına rağmen baba ile çocuğun görüşmesine karşı koruma kararı bile çıkartmadı. Savcılık da yakalama kararı çıkartmıştı sonra başka bir savcı yakalama kararını kaldırttı” dedi.

“Çocuğumu tek başıma korumaya çalışıyorum” diyerek yetkililere seslenen B.Y. “Devlet nerede? Çocuğum ifadeleri, anlattıkları ortada. Hâkim taraflı mı rüşvet mi alıyor? Açık dosya var ve şahıs şüpheli gözüküyor. Adli kontrol yok. Benim çocuğum risk altında” ifadelerini kullandı.

SONUÇ ALAMIYORUZ

Çocuğun avukatı Yücel Önder de sürecin hukuksuz yürütüldüğünü söyledi. Önder, dosyanın sümen altı edilmeye çalıştığını söyleyerek şu ifadeleri kullandı: “İstismar olaylarında şüpheli tutuklanmıyor. Çocuğun açık beyanları var. Çocuğun bunu kafasından uydurması mümkün değil. Bir hâkim ve savcı süreci tıkıyor. Tedbiren bile uzaklaştırma verilmemesi başlı başına rezalet bir durum. Çocuk, babasının ona istismar ve şiddet uyguladıktan sonra şarkı söylettirdiğini söylüyor. Böyle dosyalarda çocuğa 50 metre yaklaşılmasına bile izin verilmez. Burada hâkimin ve savcının yürüttüğü süreç kabul edilemez. Şimdi Marmara Üniversitesi’nden Adli Tıp Kurumu raporu gelecek. Öğrendiğimiz kadarıyla çocuğun lehine bir yanıt gelecek yani istismara uğradığı yeniden kanıtlanacak. Biz reddi hâkim talebinde bulunduk ve HSK’ye şikâyet ettik ancak hâlâ sonuç alamadık.”