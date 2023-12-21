Tehdit ve baskılar yüzünden intihar etmişti: Uzman çavuşun ailesine başsağlığına giden yetkili olmamış

Şırnak Güneyçam Köyü Jandarma Karakolu'nda görev yapan Uzman Çavuş Ökkeş Gök'ün intiharının ardından tartışmalar sürerken BirGün’e açıklama yapan Ökkeş Gök’ün kardeşi Mustafa Gök “TSK yarım yamalak bir askeri cenaze töreni düzenledi. Cenazeden sonra ne vali ne de belediye başkanı aradı. Devlet yetkilileri taziyeye gelmedi. Bunu da herkes bilsin” dedi.

Haber Merkezi

Şırnak Güneyçam Köyü Jandarma Karakolu'nda görev yapan Uzman Çavuş Ökkeş Gök'ün yaşamına son vermesi tartışılmaya devam ediyor.

25 yaşında ve henüz dört yıllık asker olan Gök, bıraktığı mektubunda, sürekli baskı ve angaryaya maruz kaldığını belirtti ve "Sürekli üstlerimden doğrudan veya dolaylı tehdit yaşamaktan bıktım. Tüm birikimlerimi anneme bırakıyorum. Özür dilerim" İfadelerini kullandı.

Gök için 18 Aralık’ta Antep’te cenaze tören düzenledi. Şahinbey Belediye Meclisi’nin eski Meclis Üyesi CHP’li Uğur Kalkan acılı aileye taziyeye gittiğini duyurdu. Kalkan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Ökkeş Gök'ün ailesine ve akrabalarına taziye ziyaretinde bulunduk. Yetkililerin taziyeye gelme zahmetinde bulunmayışlarını, yalnız bırakıldıklarını, evlerine astıkları bayrağı bile satın aldıklarını anlattılar. Bu aile bunu hak edecek ne yaptı?” dedi.

BirGün’e açıklama yapan Ökkeş Gök’ün kardeşi Mustafa Gök ise “TSK yarım yamalak bir askeri cenaze töreni düzenledi. Cenazeden sonra ne vali ne de belediye başkanı aradı. Devlet yetkilileri taziyeye gelmedi. Bunu da herkes bilsin” dedi.