Tehditler sökmedi

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Kiev’ye on milyarlarca dolarlık savaş desteği sunan Washington’ın Pyongyang’a yönelik tehditleri sürerken Rus ve Kuzey Kore liderlerinin görüşmesi gerçekleşti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Kuzey Kore Lideri Kim Jong Un, Rusya’nın Amur bölgesindeki Vostoçniy Uzay Üssü’nde bir araya geldi.

Zırhlı treniyle Rusya’ya giden Kim ile Putin, ikili görüşme öncesi açıklamalarda bulundu. Sovyetler Birliği’inin Kuzey Kore’nin bağımsızlığında büyük rol oynadığını kaydeden Kim, “Dostluğumuzun kökleri derin. Şimdi ise önceliğimiz Rusya ile ilişkilerimiz” dedi.

Rusya’nın “hegemonik güçlere karşı egemenliğini savunmak ve güvenliğini korumak için mücadele verdiğini” belirten Kim, “Rus hükümetinin tüm kararlarını her zaman destekledik ve destekleyeceğiz. Emperyalizme karşı mücadelede ve egemen bir devletin inşasında her zaman birlikte olacağız” dedi.

FARKLI YOLLAR VAR

Görüşmenin ardından Rus devlet televizyonu Rossiya-1’e konuşan Putin, askeri ve teknik alanlardaki mevcut sınırlamalara rağmen, Kuzey Kore ile askeri işbirliği için “potansiyel” olduğunu söyledi. Putin, "Bazı kısıtlamalar var, Rusya bunlara uyuyor. Ama konuşabileceğimiz, müzakere edeceğimiz ve düşünebileceğimiz şeyler var" ifadelerini kullandı. Rusya'nın kendisine yeten bir ülke olduğuna dikkat çeken Putin, “Ancak mevcut kurallar çerçevesinde dikkat ettiğimiz ve müzakere ettiğimiz fırsatlar var” dedi.

WASHINGTON TETİKTE

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, Kuzey Kore'nin Rusya'ya silah sağlamayı kabul etmesi durumunda gerekli adımları atmakta “tereddüt etmeyeceklerini” belirtti.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder ise, Kim-Putin görüşmesinin "muhtemelen silah anlaşması üzerine olacağını" belirterek Kuzey Kore'ye Rusya'ya silah sağlamayacağına dair taahhütlerini yerine getirmesi çağrısında bulundu. Ryder, bunun Ukrayna'daki "gereksiz savaşı uzatmaktan başka bir işe yaramayacağını" ifade etti.

Kim, son olarak 2019'da Rusya'yı ziyaret ederek Vladivostok şehrinde Putin ile bir araya gelmişti. Kuzey Kore’ye, 2006 yılındaki ilk nükleer denemesinden bu yana Birleşmiş Milletler (BM) tarafından yaptırımlar uygulanıyor.