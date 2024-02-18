Tehditler tam gaz sürüyor

Erdoğan’ın Hatay ve doğalgaz tehditlerinin ardından, tehditkâr bir açıklama da AKP Artvin Milletvekili Faruk Çelik’ten geldi. Çelik, “Muhalefete belediyeleri teslim etmeyin ki hizmetten mahrum olmayın” dedi.

HABER MERKEZİ

AKP Artvin Milletvekili ve eski Çalışma Bakanı Faruk Çelik, Artvin’in ilçelerinde “oy yoksa hizmet yok” tehditiyle vatandaşlara seslendi.

Daha önce Hopa’ya giden ve “Aklınızı başınıza alın, Hopa’nın bu hizmetleri almasını istiyorsanız…” diyen Çelik bu kez Artvin'de konuştu. Kemalpaşa’da AKP’nin aday tanıtım toplantısına katılan Çelik, “Muhalefete belediyeleri teslim etmeyin ki hizmetten mahrum olmayasınız” dedi.

Çelik’in konuşmaları Erdoğan’ın Hatay ve Ordu’daki konuşmalarını andırdı. Hatay’da “Merkezi yönetimle yerel yönetim el ele vermezse, dayanışma halinde olmazsa, o şehre herhangi bir şey gelmez! Hatay’a geldi mi?” sözleriyle gündeme gelen Erdoğan, Ordu’da yaptığı mitingde de “Bizim olmadığımız bir büyükşehir belediyesi, kusura bakmayın, açık konuşuyorum, doğalgazı nasıl getirecek? Biz varsak doğalgaz var, biz yoksak doğalgaz yok!” demişti.

Öte yandan Merkez-Yerel tehdidini sık sık tekrarlayan Erdoğan, muhalif belediyelerin elini kolunu bağlayacak bir yasayı da onaylamıştı. Geçtiğimiz hafta Hazine ve Maliye Bakanlığı, belediyelerin yatırımlarını gerçekleştirmek için yurt içinden yapacakları borçlanmayı Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Bakanlığının onayına bağladı. Resmi Gazete’de yayımlanan ilana göre, bundan böyle yatırım amacıyla borçlanmak isteyen belediyeler sarayın onayı olmadan borçlanamayacak.