Tehlikeli gemiyi kimse sökmesin

HABER MERKEZİ

İzmir Aliağa’da bulunan gemi söküm tesisine yasadışı yollarla getirildiği iddia edilen Sloug adlı gemiye ilişkin tepkiler sürüyor. Konuya ilişkin açıklama yapan gemi söküm işçileri, “Aşırı sıcaklardan patlama riski olabilecek bu gemide ölüm riski o kadar fazla ki sürekli gemi soğutma işlemi yapılıyor. Kesmek için zemin hazırlıyorlar. Aliağa gemi sökümde işçi canı nasıl olsa ucuz” ifadeleri yer aldı.

HAYATIN PAZARLIĞI OLMAZ



Libya'dan yola çıkan, kimyasal atık taşıdığı ve söküm için Aliağa’ya farklı evraklarla getirildiği ve 4 aydır Şimşekler Gemi Söküm’de bekletildiği iddia edilen Sloug isimli gemiye ilişkin tartışmalar sürüyor. İşçiler yaptığı açıklamada şirketin gemiyi kesecek işçi aradığına ve geminin risklerine dikkat çekti: “Patron yaverleri çavuşlar adam arayıp ücret teklifinde bulunuyorlar. ‘Gemiyi kesenin namı yürür’ gibi söylemlerde bulunarak işçiyi gaza getirmeye çalışıyorlar. Buradan gemi sökümde çalışan arkadaşlarımıza sesleniyoruz. Hayatın pazarlığı olmaz, kimse bu gemiyi kesmeyi kabul etmesin. Hepimiz zor durumdayız. Ücretler ortada, alım gücü düştü. Ama çözüm açlık ve ölüm ikilemini seçmek değil, hep birlikte insanca bir yaşam için 22 firma ile mücadele etmektir.”