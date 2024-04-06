Tek adama karşı çok kadın

Güç-erkeklik-para üçgenindeki siyasette kadınlar göstermelik, kazanılması zor kentlerde aday olarak gösterildi. Ancak kadınlar eril, cinsiyetçi, sermayeye dayalı güç ilişkileri içinde siyasette zoru başardı. Artık birçok kent tarihinde ilk kez kadınlar tarafından yönetilecek.

Türkiye sürprizlerle dolu bir yerel seçimleri geride bıraktı. AKP, kurulduğu günden bu yana ilk kez yenilgi yaşadı. Bu yenilgi aynı zamanda İstanbul Sözleşmesi'ni feshedenlerin, kadınların tüm kazanılmış haklarını hedef alanların yenilgisi olarak tarihe geçti. Buna karşın gerici düzene biat etmeyen kadınların, gençlerin ve emekçilerin kazandı. 28 Mayıs seçimler sonrası toplumu saran umutsuzluk dalgasının yerini taze bir bahar havası sardı.

DEĞİŞİM YERELDEN BAŞLAR

Kadınlar, bir yandan karar alma mekanizmalarında var olmak için mücadele verirken diğer yandan önlerine konulan engelleri yıkmaya çalıştı. Karanlığa karşı meydan okuduk, 25 Kasım'da, 8 Mart'ta binlerce kadın hayatlarımız için yürüdük. “Laiklik yoksa eşitlik de yoktur. Bu karanlığı kadınlar dağıtacak, değişim yerelden başlar” dedik. Kadın, emek, doğa, hayvan düşmanlarına ‘Oy yok’ dedik.

Yerel seçimlerde kadınlar başta olmak üzere tüm toplumda bir değişim isteği olduğu açığa çıktı. Adaylıkların açıklandığı süreçte ise siyasi partilerin listeleri eşit temsilin kıyısından bile geçemedi. Kadınların aday gösterildiği çoğu yer kazanmanın zor olduğu kentler, ilçeler, beldeler oldu. ‘Kazanacak aday’ tartışmalarında kadınların adı geçmedi. Buna rağmen kadınlar eril, cinsiyetçi, sermayeye dayalı güç ilişkileri içinde siyasette var olmaya çalıştılar. 2019 yerel seçimleri sonrası 4 olan kadın belediye başkanı sayısı bu seçimde 11’e yükseldi. Üstelik bu kentlerin 5’i büyükşehirler oldu. Kadınlar “iklim değişti, geliyoruz” dedi.

Ülkede herkesi umutlandıran seçim sonuçları kadınları sadece umutlandırmadı, daha da cesaretlendirdi. Daha önce muhalefet partilerinin yönetmediği kimi yerlerde kadınlar seçimleri kazandı.

Ağrı’da Hazal Aras, Batman’da Gülistan Sönük, Siirt’te Sofya Alağaş, DEM Parti’den, Afyonkarahisar’da Burcu Köksal, Bilecik’te Melek Mızrak Subaşı, Edirne’de Filiz Gencan Akın CHP’den il belediye başkanlıklarına seçildi.

GERİCİ SAFSATALAR YENİLDİ

Batman’da Gülistan Sönük’ün seçimi yüzde 64,5 oyla kazanması, “Giyeceğiniz çarşafın rengine karışmayız” diyerek ‘espri’ kılıfı altında tüm kadınları tehdit eden HÜDAPAR Batman Belediye Başkan adayı Serkan Ramanlı’ya tarihi bir ders oldu.

İstanbul’un ve Antalya’nın 3 önemli ilçesinde kadın adaylar kazandı.

Ülkenin dört bir yanından kadınlar nasıl bir yerel yönetim istediklerini yazdıkları belgeleri tüm adaylara imzalattılar. Daha eşit, özgür, korkusuz ve laik kentlerde, mor-yeşil bir belediyecilik anlayışı ile birlikte yönetmek istediklerinin sesini ve sözünü büyüttüler. Yerel yönetim seçimlerinde adaylar “kadın danışma merkezleri, sığınma evleri, anne kart uygulamaları, toplumsal cinsiyete duyarlı bütçeleme, ücretsiz HPV aşısı, kadın pedi, ulaşım hizmetleri, yoksul kadınlara destek programları, kadın yaşam evleri” gibi sözler verdiler. Şimdi ise verilen tüm sözlerin yerine getirilme zamanı. Seçim vaatlerinin sonuna kadar takipçisi olacağız, hakkımız olanı alacağız.

KARANLIĞI DAĞITALIM

Kazanılmış haklarımıza saldırılara karşı şimdi daha güçlü ve dirençli olarak toplumsal muhalefetle birlikte mücadele etme zamanı.

Şimdi 6284’ü etkin uygulayacaksınız, İstanbul Sözleşmesi’ni geri alacağız şiarını büyüteceğiz.

Karanlığı dağıtmanın, ülkemize baharı getirmenin vakti geldi.