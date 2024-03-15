Tek adamdan seçim hamlesi

İkizköy için verilen ardından iptal edilen kamulaştırma kararları tek adam rejiminin özeti. Kararın iptalini kendisine bağlayan AKP’li Ayaydın’a tepki yağdı: "Ağaçları katledenler Ayaydın’ı kıramamış, öyle mi?"

Haber Merkezi

Tek adam zihniyetinin ben yaptım oldu anlayışı, termik santrallara hammadde sağlamak için katledilen Akbelen Ormanı’nda bir kez daha karşımıza çıktı. Köylülerin, yaşam savunucularının ve bilim insanlarının itirazlarına rağmen yok edilmeye edilen Muğla’nın Milas ilçesindeki köylere ilişkin verilen acele kamulaştırma kararları iptal edildi. Karardan kendine pay çıkarak AKP’nin Muğla Büyükşehir Belediyesi adayı Aydın Ayaydın, iptal kararının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmeleri sonucunda alındığını öne sürdü.

Çevresel etki değerlendirme (ÇED) ve kamulaştırma kararları uzun süredir yurttaşların temiz bir çevrede yaşama, sağlık ve mülkiyet hakkını gasp ediyor. Hiçbir bilimsel veriye dayanmayan, itirazların görmezden gelinerek verilen kararlar, ben yaptım oldu anlayışıyla alınıyor. Bölge halkının göçe mecbur bırakan; orman, mera, sulak alanlarını yok eden bu kararlar tek adam rejiminin en net örneği.

SEÇİM HAMLESİ

Son olarak Limak ve Holding ve IC Holding ortak iştiraki YK Enerji tarafından Yeniköy-Kemerköy Termik Santralı’na kömür temini için kesilmesi için verilen kamulaştırma kararının geri çekilmesi iktidarın yeni seçim hamlesi oldu. Tepkilerin ardından karar dün Resmi Gazete’de yayımlanarak iptal oldu. Böylece, İkizköy, Çamköy ve Karacahisar’da bulunan toplam 190 parsellik tarım arazisi, şimdilik kurtuldu.

GİRİŞİMDE BULUNMUŞ

Kararlarını bir kişinin iki dudağının arasında alındığını bilen AKP’nin Muğla Adayı kendine pay çıkardı. İkizköylülerin, yaşam savunucularının, bilim insanlarını itirazlarını kulak tıkayan iktidar AKP’nin adayı Aydın Ayaydın’ın ‘ricasını’ görmezden gelemedi. Ayaydın konuya ilişkin, "Kamulaştırma konusunda kendimi sorumlu hissederek Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan nezdinde girişimde bulundum ve kararın gözden geçirilmesini talep ettim." ifadesini kullandı.

YILLARDIR YOKTUNUZ

Ayaydın’ın Erdoğan ile görüşüp kararı yeniden değerlendirmesi gerektiğini rica ettiğini bildirmesinden sonra alınan karara dair açıklama yapan CHP Muğla Milletvekili Cumhur Uzun, “Protesto hakkını kullananların üzerine gaz ve coplarla saldırı emri verenler, güya Ayaydın’ın ricasını kıramamış, öyle mi? Göz göre göre binlerce ağacı katledenler, zeytinlere kıyanlar, tarım arazilerini yok edenler, insanların yaşam alanını mahvedenler Ayaydın’ın ricasını kıramamış, öyle mi? 4 yıl boyunca bir kez olsun Akbelen’de verilen mücadeleye omuz vermeyen Ayaydın’ın aklı başına yeni gelmiş, öyle mi?” diye sordu.