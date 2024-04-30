Tek bir şut atılmadı

İki takımın da hiç şut çekmediği maçta Ankaraspor yükselme playoff’una kalırken Nazilli Belediyespor ligde kalmayı garantiledi. Zonguldak Kömürspor ise bir alt lige düştü. Karşılaşma ile ilgili inceleme başlatıldı.

Oktay EVSEN

2.Lig Beyaz Grup’ta pazar günü oynanan Ankaraspor-Nazilli Belediyespor maçında şike yapıldığı ileri sürüldü. 37'inci haftada oynanan maç 0-0 eşitlikle sona ererken maç boyunca iki takımın da hiç şut çekmemesi dikkat çekti. Doksan dakikalık karşılaşma sonrasında Ankaraspor 6'ncı olarak playoff’a kalmayı, Nazilli Belediyespor ise aldığı 1 puanla ligde kalmayı garantilerken Zonguldak Kömürspor bir alt lige düştü.

TFF HAREKETE GEÇTİ

Şike iddiaları üzerine harekete geçen Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), çok konuşulan Ankaraspor-Nazilli Belediyespor maçıyla ilgili inceleme başlattı. Futbol Federasyonu Hukuk Kurulu, yapacağı incelemede iddiaları doğrular nitelikte bulgulara ulaşırsa dosya Etik Kurulu'na sevk edilecek ve yasal süreç başlayacak.

OLAĞAN AKIŞA AYKIRI

Karşılaşmanın ardından maçta şike olduğu iddialarının ortaya atılmasıyla, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Sosyal medya hesabından paylaşım yaparak şike iddialarını gündeme taşıyan Yavuzyılmaz, "Bugün 2.Lig Beyaz Grup’ta oynanan Ankaraspor-Nazillispor maçı için kulüplerin beraberlik sonucu üzerinde uzlaşarak sahaya çıktıkları görülmektedir. Zira maç boyunca iki takımın kalesine doğru düzgün şut bile çekilmemiştir. Bu durum hayatın ve futbol tarihinin olağan akışına aykırıdır" ifadelerini kullanmıştı.

İYİ MÜCADELE ETTİLER

Nazilli Belediyespor Başkanı Şahin Kaya da Ankaraspor maçında kesinlikle şike olayı olmadığını ileri sürdü. Karşılaşmada kesinlikle şike olayının olmadığını belirten Başkan Kaya, "Biz çıktığımız zorlu ve ligin son maçı olan Ankaraspor deplasmanında sahada mücadelemizi yaptık. Oyuncularımız karşılaşmanın ilk yarısında iyi mücadele ettiler. Defansımız ve kalecimiz gol yememek için büyük çaba sarf etti. Golcülerimiz de ligde kalabilmek ve işi şansa bırakmamak için rakip kalede gol aradılar. Karşılaşmanın 18'inci dakikasında oyuncumuz Serhat Aslan rakibi ile çıktığı hava topunda yere düşerek sakatlandı ve yerini de Ekrem Çalışanlar'a bıraktı. Karşılaşmada kesinlikle şike olayı yoktur. Bize ligde kalabilmemiz için zaten tek puan yetiyordu. Alınan ve ligde kalmamızı sağlayan tek puanı da Nazilli'den Ankara'ya kadar gelerek takımlarını 90 dakika boyunca destekleyen taraftarlarımıza armağan ediyorum" şeklinde konuştu.