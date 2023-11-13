Tek kişiye özel sınav

Üniversiteler Kanunu tanımayarak ilanlar açmaya devam ediyor. Marmara Üniversitesi’nin sınavlarına yalnızca birer kişi girebilecek.

Berkay SAĞOL

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından akademik kadro istihdamında 'liyakat ve fırsat eşitliğini' artırmak amacıyla, yönetmelikte 9 Mart 2021 tarihinde değişiklik yapılmasına rağmen, üniversiteler yönetmeliği umursamayarak adrese teslim ilanlar vermeye devam ediyor.

Marmara Üniversitesi tarafından 13 Ekim tarihinde çeşitli bölümler için araştırma görevlisi, doktor öğretim üyesi, doçent ve profesör alımı yapılacağı açıklanarak akademik ilan yayımlandı. Bazı bölümlerde giriş sınavlarına tek kişinin girecek olması dikkat çekti.Atatürk Eğitim Fakültesi, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü, Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalı için açılan araştırma görevlisi ilanında, “Coğrafya Eğitimi alanında lisans mezunu olmak. Coğrafya Öğretmenliği alanında Yüksek Lisans yapmış olmak. Sosyal Bilgiler Öğretmenliğinde doktora yapıyor olmak” şartları arandı. İlana 4 kişi başvuru yaparken, H.Ç. isimli kişi tek başına sınava girmeye hak kazandı.

Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümü İş Sağlığı ve Güvenliği Programı için açılan ilanda ise, “Hukuk fakültesi mezunu olmak. Sigortacılık alanında yüksek lisans yapmış olmak. İşveren sorumluluk sigortası, iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarının denetimi konularında akademik çalışmaları bulunmak” şartları arandı. Ön değerlendirme sonuçlarına göre Z.B.K.S. tek başına giriş sınavına girecek.

Marmara Üniversitesi geçen yıl da 217 ilan açmıştı. İlanlarda, adayların özelikleri ayrıntılarana kadar yazılmıştı.

İKİ SERTİFİKA ŞARTI

Kocaeli Üniversitesi 30 Ekim tarihinde yayımladığı akademik ilanla, öğretim görevlisi alacağını duyurdu. İlanda şu şartlar arandı: “Türk Dili ve Edebiyatı Lisans ve Türk Dili ve Edebiyatı tezli yüksek lisans mezunu olup, Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi sertifikası ve ayrıca en az iki farklı sertifikaya sahip olmak.”