Tekbirlerle yürüdüler

Haber Merkezi

AKP’nin Reyhanlı Belediye Başkan adayı Ahmet Salman Yumuşak oldu. Adaylığı duyurulan Yumuşak seçim çalışmalarına aşiretlerden destek alarak başladı. Hatay’da aşiret liderleri, AKP’nin Reyhanlı Belediye Başkan adayı Ahmet Salman Yumuşak’a destek vermek amacıyla yürüyüş gerçekleştirdi.

Tekbir getirilen ve hilafet bayraklarının açıldığı yürüyüşte kitle, AKP seçim ofisine kadar yürüdü. Seçim ofisi önünde bekleyen Ahmet Salman Yumuşak, aşiret liderini yolda karşıladı. Aşiretlerin her birine teşekkür mesajlarını ileten Yumuşak, "Ailelerimiz Seçim Koordinasyon Merkezimizi ziyaret ederek bizleri onurlandırmıştır. Desteklerinden dolayı hepsine sonsuz şükranlarımı sunuyorum." dedi.