Tekeller kâr için emekçi kıyımında

Amerikalı tekeller dijitalleşmenin ve krizin faturasını çalışanlara çıkarıyor. Google, Amazon, Citigroup derken furyaya Stellantis, Sony, Zoom, UPS ve Microsoft gibi şirketler de eklendi. On binlerce kişi daha işini kaybedebilir.

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ABD'de geçen yıldan bu yana hız kesmeyen işten çıkarmaların sonu gelmiyor. Google, Amazon, Twitch, eBay, Macy's, Citigroup derken furyaya Stellantis, Sony, Cisco, Expedia, Snap, Zoom, UPS, Levi's, Nike ve Microsoft gibi tekeller de eklendi.

Teknolojiden imalata, finansal hizmetlerden perakendeye kadar pek çok sektörde her biri kendi alanında birer deve dönüşen şirketlerin işten çıkarma gerekçesi kriz ve dijitalleşme. Verimlilik, maliyetleri düşürme ve “yeniden yapılanma” bahanesiyle "kemer sıkma" politikalarının bedelini emekçilere kesen şirketler hali hazırda on binlerce emekçiyi kovmuş durumda.

İŞTEN ÇIKARMALAR %9 ARTTI

Chicago merkezli küresel işe yerleştirme ve kariyer firması Challenger, Gray&Christmas'ın verilerine göre ABD'de işten çıkarılanların sayısı şubatta geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 9 artarak 84 bin 638'e çıktı. Bu sayı geçen yıl mart ayından sonraki en yüksek seviye oldu. Anadolu Ajansı’nın haberine göre ülkede işten çıkarılanların sayısı geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 98 artarak 721 bin 677'ye ulaşmıştı.

ABD Çalışma Bakanlığı verilerine göre, ülkede tarım dışı istihdam şubat ayında 275 bin kişi artarak beklentilerin üzerinde gerçekleşti. ABD'de aynı dönemde işsizlik oranı ise yüzde 3,7'den yüzde 3,9'a yükseldi. Uzmanlar, işten çıkarma dalgasının devam ettiğini ve şirketlerin agresif şekilde maliyetleri düşürme bahanesiyle çalışanları kapının önüne koyduğunu kaydediyor.

Teknoloji sektöründe 12 bin 412'si şubat ayında olmak üzere bu yıl toplam 28 bin 218 kişi işten çıkarıldı. Layoffs.fyi verilerine göre ise yılın başından bu yana 219 teknoloji şirketi 50 bin 841 çalışanın işine son verdi.

İŞTEN ÇIKARMA DALGASI

Otomobil üreticisi Stellantis, verimlilik ve maliyet optimizasyonu kapsamında ABD'de mühendislik, teknoloji ve yazılım birimlerindeki çalışanlarının yüzde 2'sinin işine son verileceğini bildirdi. Stellantis'ten yapılan açıklamada, otomobil endüstrisinin dünya çapında benzeri görülmemiş belirsizliklerle ve artan rekabet baskılarıyla karşı karşıya kalmaya devam ettiği, şirketin verimliliği artırmak ve maliyet yapısını optimize etmek için kararlar almayı sürdürdüğü belirtildi.