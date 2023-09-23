Tekin, yeni düzenlemeyi duyurdu: Türkçe ortalaması 70 olmayan sınıfı geçemeyecek

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, temel eğitim yönetmeliğinin detaylarını açıkladı. Tekin, Türkçe ortalaması 70 olmayan öğrencilerin sınıfı geçemeyeceğini duyurdu.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, bir televizyon kanalında, temel eğitim yönetmeliğinin ayrıntılarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Sınıf geçmede yeni düzenlemeyle ilgili detaylara değinen Tekin, "Belli derslerin ortalamanın üstünde olması gerekiyor. Temel eğitim yönetmeliğimizde Türkçe'den 70 alma zorunluluğu getirdik. Daha yönetmeliği yayınlamadık. Önümüzdeki hafta çıkacak. 70 ortalamayı tutturamayan geçemeyecek" dedi.

Bakan Tekin, açık liselerdeki yeni düzenleme sonrasında gelinen son durumu da paylaştı. Sınavların online değil yüz yüze yapılacağını hatırlattı. Tekin şunları kaydetti:

"Açık lise ile ilgili uygulamaya baktık. An itibariyle bizim tanımladığımız meşru gerekçeler, sebeplerle açık liseye kayıt yaptıran öğrenci sayısı çok azalmış durumda. Yaklaşık 10 bin kayıt yaptıran öğrenci var. Aldığımız tedbirin kamuoyunda pozitif karşılık bulduğunu ve doğru bir iş yaptığımızı gösteriyor. Bu yıl açık lise sınavları da yüz yüze olacak."

ÖĞRETMEN ATAMALARI

Tekin, öğretmen atamalarına ilişkin de "Benim arzum, isteğim şuydu. Bütçe kanunu geçmeden rakamlar belli olursa atama sürecini başlatırız. 3 ay içerisinde yeni eğitim yılı başlarken arkadaşlarımızı başlatırız diye düşünmüştüm bunu da açıklamıştım. Bunu da ilgili bakanlarla paylaşacağız" bilgisini verdi.