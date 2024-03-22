Tekirdağ'da 5 kişinin öldüğü kazada sürücüler tutuklandı
Tekirdağ'da 5 kişinin hayatını kaybettiği ve 11 kişinin yaralandığı kazayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında sürücüler tutuklandı.
Tekirdağ’ın Saray ilçesinde TIR ile yolcu minibüsünün çarpıştığı ve 5 kişinin yaşamını yitirdiği, 11 kişinin yaralandığı kazada şoförler tutuklandı.
Minibüs ile TIR'ın karıştığı kazada yaralılar arasında bulunan minibüs şoförü Mehmet Karaca ile TIR sürücüsü Kürşat Akça'nın tedavileri tamamlandı.
Tedavileri tamamlanan sürücüler ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Adliyeye sevk edilen iki sürücü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
OLAY
Dün, Kırklareli'nin Vize ilçesinden Tekirdağ'ın Saray ilçesine seyir halindeki Mehmet Karaca'nın kullandığı 59 KS 182 plakalı minibüs, Çukuryurt Mahallesi Çayla Kavşağı'nda Kürşat Akça idaresindeki 34 BGE 76 plakalı tırla çarpışarak devrilmişti.