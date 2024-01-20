Tekirdağ'da bir öğretmen taciz iddiasıyla tutuklandı
Tekirdağ'ın Saray çalıştığı özel okulun öğrencilerine evinde yaşam koçluğu ve danışmanlık hizmeti veren A.D. isimli öğretmen taciz iddiasıyla tutuklandı.
Tekirdağ’da evinde yaşam koçluğu ve danışmanlık hizmeti dersi verdiği öğrencileri taciz ettiği iddia edilen öğretmen tutuklandı.
Olay, Saray ilçesinde meydana geldi. Özel bir okulda öğretmenlik yapan A.D. aynı zamanda üniversiteye hazırlık konularında öğrencilerine ücretli eğitim danışmanlığı yapıyordu.
İddiaya göre, çalıştığı okulun öğrencilerine evinde yaşam koçluğu ve danışmanlık hizmeti veren A.D. öğrencilerine sarılıyordu.
Durumu birbirine anlatan öğrenciler, öğretmenlerinin kendilerine de sarıldığını söyleyip durumu ailelerine anlattılar. Aileler durumu okul yönetimine anlatıp, emniyete giderek öğretmen A.D. hakkında suç duyurusunda bulundu.
A.D. çalıştığı okuldan uzaklaştırılırken, iddialar üzerine nedeniyle gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen A.D. tutuklanarak cezaevine gönderildi.