Tekirdağ'da deniz ulaşımı normale döndü

Tekirdağ'da lodos nedeniyle aksayan deniz ulaşımı iki aradan sonra normale döndü.

Tekirdağ'da, lodosun etkisini yitirmesiyle deniz ulaşımı normale döndü.

İki gündür hızı zaman zaman saatte 50 kilometreye ulaşan lodosun etkisini kaybetmesiyle, Tekirdağ sahiline demirleyen yerli ve yabancı bandıralı 13 şilep ve tanker rotalarına devam etti.

Lodos nedeniyle balığa çıkamayan balıkçılar da denize açıldı.

Tekirdağ Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, AA muhabirine, balıkçıların iki günlük zorunlu aradan sonra denize açıldığını söyledi.

Lodos nedeniyle denize çıkamayan balıkçıların limanda ağ ve teknelerinin bakımlarını tamamladıklarını ifade eden Pehlivanoğlu, kıyıya balıkla dönülen avcılığın olmasını ümit ettiklerini dile getirdi.