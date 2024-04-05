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Tekirdağ'da fabrika yangını

Tekirdağ'da fabrikada çıkan yangın, kısa sürede büyüdü. Alevler tüm fabrikayı sararken dumandan etkilenen 10 işçi hastaneye kaldırıldı.

Güncel
  • 05.04.2024 15:25
  • Giriş: 05.04.2024 15:25
  • Güncelleme: 05.04.2024 16:21
Kaynak: DHA
Tekirdağ'da fabrika yangını
Fotoğraf: DHA

Tekirdağ'ın Ergene ilçesindeki fabrikada yangın meydana geldi. İtfaiyenin yangına müdahalesi sürüyor.

Yangın, saat 13.30 sıralarında Ergene ilçesinin Çerkezköy kara yolu üzerinde bulunan bulaşık süngeri ve bezi üreten fabrikada meydana geldi.

Fotoğraf: DHA

Fabrikada zaman zaman patlamalar yaşanırken, çevre ilçelerden takviye ekipler sevk edildi.

10 İŞÇİ DUMANDAN ETKİLENDİ

Dumandan etkilenen 10 işçi hastaneye kaldırılırken, diğer işçiler evlerine gönderildi.

İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek, söndürme çalışmalarını sürdürüyor.

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