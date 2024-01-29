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Tekirdağ'da geri dönüşüm tesisinde yangın

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bulunan bir geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangının çıkış sebebi için çalışma başlatıldı.

Güncel
  • 29.01.2024 15:56
  • Giriş: 29.01.2024 15:56
  • Güncelleme: 29.01.2024 16:00
Kaynak: İHA
Tekirdağ'da geri dönüşüm tesisinde yangın
Fotoğraf: İHA

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesindeki bir geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın söndürüldü.

İlçeye bağlı Karadeniz Mahallesi'nde bulunan dumansız sanayi bölgesindeki bir geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı.

Rüzgarın da etkisiyle yangın kısa sürede büyüdü. Dumanları gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevleri söndürme çalışması başlattı.

İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu alevlere müdahale edilerek yangın büyümeden kontrol altına alındı.

Yangının çıkış sebebi araştırılırken itfaiye ekiplerince soğutma çalışması başlatıldı.

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