Tekirdağ'da hızlı tren hattı şantiyesinde göçük: Toprak altında kalan 2 işçi öldü

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde hızlı tren hattı şantiyesinde göçük meydana geldi. Olayda toprak altında kalan 2 işçi hayatını kaybetti.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde, hızlı tren hattı şantiyesinde meydana gelen göçükte toprak altında kalan 2 işçi hayatını kaybetti.

Hızlı tren altyapısı çalışmaları kapsamında Fatih Mahallesi, Ambardere mevkiindeki şantiyede çalışmalar sırasında göçük yaşandı.

Göçük sırasında çlaışn 2 işçi toprak altında kaldı.

İhbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Operatör yardımcısı H.S. ile formen S.A'nın kurtarılması için ekiplerce çalışma başlatıldı.

Toprak altından çıkarılan işçilerin hayatını yitirdiği belirlendi.

Çerkezköy Kaymakamı Nazmi Günlü de bölgeye gelerek olaya ilişkin bilgi aldı.