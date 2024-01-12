Tekirdağ'da iş cinayeti: Kepçenin altında kalan maden mühendisi hayatını kaybetti

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde Akçadağ Madencilik şirketine ait maden ocağında geri gelen kepçenin altında kalan maden mühendisi Erdem Cebhe, hayatını kaybetti.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde maden ocağında maden mühendisi olarak çalışan 40 yaşındaki Erdem Cebhe, kelepçenin altında kalarak hayatını kaybetti.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Malkara'nın kırsal Pirinççeşme Mahallesi yakınlarında faaliyet gösteren Akçadağ Madencilik şirketine ait maden ocağında meydana geldi.

Maden mühendisi Erdem Cebhe, ocakta çalıştığı sırada Yaşar S.'nin (25) kullandığı ve geri gelen iş makinesinin altında kaldı.

Ocakta çalışanların kepçe altından çıkardığı Cebhe, ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapıldıktan sonra Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Cebhe, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Erdem Cebhe'nin cenazesi otopsi yapılmak üzere Tekirdağ Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.