Tekirdağ'da otomobile silahlı saldırıya 5 tutuklama

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde bir araca düzenlenen ve 3 kişinin yaralandığı silahlı saldırıyla ilgili 5 kişi tutuklandı.

Güncel 01.12.2023 22:33 Giriş: 01.12.2023 22:33

Güncelleme: 01.12.2023 22:38 Kaynak: AA

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İHA

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde seyir halindeki otomobilde bulunan 3 kişinin uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralanmasına ilişkin gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüphelilerin kimliklerini tespit etti. İlçe merkezindeki yaptığı eş zamanlı operasyonlarda şüpheliler B.F, B.D, Ö.D, E.D. ve B.D. yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerin ardından Çerkezköy Adliyesi'ne getirildi. Zanlılar, savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Çerkezköy'de 3 gün önce Gazi Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde 59 ADV 790 plakalı otomobile motosikletli kişilerce silahla ateş açılmış, araçtaki İ.Ö, E.D. ve C.D. yaralanmıştı. Kaçan zanlıların yakalanması için çalışma başlatılmıştı.