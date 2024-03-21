Tekirdağ'da TIR ile yolcu minibüsü çarpıştı: 5 ölü, 11 yaralı

Tekirdağ'ın Saray ilçesi Çukuryurt kavşağında, kırmızı ışık ihlali sebebiyle, bir TIR'ın yolcu minibüsüne çarpması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi hayatını kaybederken, 11 kişi de yaralandı.

Tekirdağ’da minibüs ile TIR'ın çarpıştığı kazada 5 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.

Kırklareli'nin Vize ilçesinden Tekirdağ'ın Saray ilçesine seyir halindeki Mehmet Karaca'nın kullandığı 59 KS 182 plakalı minibüs, Çukuryurt Mahallesi Çayla Kavşağı'nda Kürşat Akça idaresindeki 34 BGE 76 plakalı tırla çarpışarak devrildi.

Kaza ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda jandarma, polis, sağlık ekibi ve ambulans sevk edildi.

Kazada 5 kişi yaşamını yitirdi, 11 kişi yaralandı. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kazaada hayatını kaybedenlerin ve yaralananların da kimlikleri belli oldu.

Asiye Korkulu (72), Firdevs Arca (75), Mehmet Korkmaz (83), Mehmet Ölmez (47), Rıdvan Cengiz (53) yaşamını yitirdi.

Yaralanan şoförler Karaca (64) ve Akça (46) ile Özay Mutlu (53), Zeynep Demirci (72), Kenan Baran (53), Tamer Gezginci (47), Ceren Velişan (19), Mısra Gürbüz (26), Abdurrahman Karakoç (21), Talha Efe Sancak (20), Engin Solcun (53) çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kazanın, araçlardan birinin kırmızı ışıkta geçtiği için meydana geldiği kaydedildi.

Kazayla ilgili soruşturma için Saray ve Çorlu Cumhuriyet Başsavcılıklarınca 3 savcı görevlendirildi.

Feci kazanın güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Güvenlik kamerası görüntülerinde ışıklı kavşağı dönmeye çalışan tıra minibüsün çarparak savrulduğu gözlendi.