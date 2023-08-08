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Tekirdağ'daki bazı plajlarda denize girmek yasaklandı

Şarköy'de olumsuz hava koşulları nedeniyle ilçedeki tüm plajlarda bugün ve çarşamba günü denize girilmesi yasaklandı.

Güncel
  • 08.08.2023 15:51
  • Giriş: 08.08.2023 15:51
  • Güncelleme: 08.08.2023 15:55
Kaynak: AA
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Tekirdağ'daki bazı plajlarda denize girmek yasaklandı

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde olumsuz hava şartları nedeniyle plajlarda 2 gün denize girilmesi yasaklandı.

Şarköy Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, ilçede elverişsiz hava şartları nedeniyle tüm plajlarda bugün ve çarşamba günü denize girilmesine izin verilmeyecek.

Sahillerde görev yapan cankurtaran ekipleri, bayrakları kırmızıya çevirerek yurttaşların denize girmelerine müsaade etmiyor.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri de zaman zaman araçlardan anons yaparak bölgedekileri  uyarıyor.

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