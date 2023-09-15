Tekirdağ'daki orman yangını kontrol altına alındı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın 2 saatlik söndürme çalışmalarının ardından kontrol altına alındı. alevlere yaklaşık 500 metre mesafede bulunan ve 'Okullar Bölgesi' olarak adlandırılan bölgedeki 4 okuldaki öğrenciler, dumandan etkilenmemeleri için servislerle evlerine gönderildi.

Güncel 15.09.2023 15:14 Giriş: 15.09.2023 15:14

Güncelleme: 15.09.2023 16:50 Kaynak: DHA

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Fotoğraf: AA