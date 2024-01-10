Tekirdağ ve Kırklareli'nde kar yağışı: Gün boyu devam etmesi bekleniyor

Tekirdağ ve Kırklareli'nde dün başlayan kar yağışı devam ediyor. Hava sıcaklığının sıfırın altında 1 derece olduğu Tekirdağ'da, kar yağışının gün boyu aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

Tekirdağ ile bazı ilçelerinde dün başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.

Kar yağışı nedeniyle bazı caddelerde buzlanma meydana geldi. İlerlemekte güçlük çeken araçlar yolda kaldı.

Şarköy, Malkara, Muratlı ve Hayrabolu ilçelerinde zaman zaman etkisini arttıran kar yağışı nedeniyle kara yolları ekipleri ana arterlerde yolların kapanmaması için çalışmalarını sürdürüyor.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 1 derece olduğu Tekirdağ'da, kar yağışının gün boyu aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

Kentte taksicilik yapan Uğur Yılmaz, AA muhabirine, uzun yıllar sonra ilk defa kent merkezine bu kadar çok kar yağdığını söyledi.

Bazı yollarda çalışma yapılmadığı için araçların yolda kaldığını aktaran Yılmaz, sürücülerin dikkatli olması gerektiğini vurguladı.

Kırklareli

Kırklareli'nin Demirköy ilçesinin Mahyatepe ve Jandarma Kule mevkilerinde kar etkili oldu.

Kar kalınlığı Mahyatepe Mevkisinde 4 santimetreye ulaştı. Karayolları 15. Şube Şefliği ile İl Özel İdaresi ekipleri, karın etkili olduğu bölgelerde çalışma yaptı.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 5 derece ölçüldüğü kentte kar yağışının bugün de aralıklarla devam etmesi bekleniyor.