Tekirdağ’da 3.8 büyüklüğünde deprem

AFAD, Tekirdağ’ın Marmaraereğlisi ilçesinde 3.8 büyüklüğünde bir deprem olduğunu açıkladı. Depremin derinliği 7 kilometre olarak ölçüld.

Güncel 19.08.2023 18:40 Giriş: 19.08.2023 18:40

Güncelleme: 19.08.2023 18:41 Kaynak: İHA

A- A A+