Tekirdağ’da 3.8 büyüklüğünde deprem
AFAD, Tekirdağ’ın Marmaraereğlisi ilçesinde 3.8 büyüklüğünde bir deprem olduğunu açıkladı. Depremin derinliği 7 kilometre olarak ölçüld.
Kaynak: İHA
Tekirdağ’ın Marmaraereğlisi ilçesinde 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD verilerine göre saat 17.43’te Marmara Denizi’nin kıyısında bulunan Tekirdağ’ın Marmaraereğlisi ilçesinde 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
İstanbul ile Tekirdağ arasındaki açıklıkta meydana gelen küçük çaplı deprem kentte hissedilmedi.
Deprem, yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldi.