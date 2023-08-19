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Tekirdağ’da 3.8 büyüklüğünde deprem

AFAD, Tekirdağ’ın Marmaraereğlisi ilçesinde 3.8 büyüklüğünde bir deprem olduğunu açıkladı. Depremin derinliği 7 kilometre olarak ölçüld.

Güncel
  • 19.08.2023 18:40
  • Giriş: 19.08.2023 18:40
  • Güncelleme: 19.08.2023 18:41
Kaynak: İHA
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Tekirdağ’da 3.8 büyüklüğünde deprem

Tekirdağ’ın Marmaraereğlisi ilçesinde 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD verilerine göre saat 17.43’te Marmara Denizi’nin kıyısında bulunan Tekirdağ’ın Marmaraereğlisi ilçesinde 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

İstanbul ile Tekirdağ arasındaki açıklıkta meydana gelen küçük çaplı deprem kentte hissedilmedi.

Deprem, yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldi. 

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