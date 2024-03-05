Tekirdağ’da denizin rengi turuncuya döndü

Haber Merkezi

Tekirdağ’da denizin bazı bölgelerinde sularda bulunan ancak mikroskopla görülebilen canlıların (plankton) neden olduğu renk değişimi devam ediyor. Teknelerin çekilmesi nedeniyle durgun alan oluşan balıkçı barınağında da görülen plankton çoğalması bölgede yaklaşık 20 metrekarelik denizin rengini turuncuya çevirdi.

Deniz kıyısında denizanalarının da çoğaldığı görüldü. Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Deniz Şirin, deniz suyu sıcaklığının artışına bağlı olarak plankton çoğalmasının doğal bir süreç olduğunu söyledi. Plankton çoğalmasının ve küresel iklim değişikliğinin sonuçlarından olduğunu anlatan Şirin, suyun renginin değişmesinin herhangi bir olumsuzluğa yol açmadığını belirtti.