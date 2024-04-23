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Tekirdağ’da servis midibüsü devrildi: 7 yaralı

Tekirdağ'da devrilen servis midibüsündeki 7 kişi yaralandı. Yaralılarının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Güncel
  • 23.04.2024 16:56
  • Giriş: 23.04.2024 16:56
  • Güncelleme: 23.04.2024 17:00
Kaynak: AA
Tekirdağ’da servis midibüsü devrildi: 7 yaralı
Fotoğraf: İHA

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde midibüsün devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı.

İşçileri taşıyan M.B. idaresindeki midibüs, Kurtpınar Mahallesi'nde devrildi.

Kazada yaralanan 7 kişi, bölgeye gelen sağlık ekiplerince Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılarının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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