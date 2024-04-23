Tekirdağ’da servis midibüsü devrildi: 7 yaralı
Tekirdağ'da devrilen servis midibüsündeki 7 kişi yaralandı. Yaralılarının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde midibüsün devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı.
İşçileri taşıyan M.B. idaresindeki midibüs, Kurtpınar Mahallesi'nde devrildi.
Kazada yaralanan 7 kişi, bölgeye gelen sağlık ekiplerince Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralılarının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.