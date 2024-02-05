Teklif Meclis Başkanlığı'na sunuldu: Sağlıkta istihdam edilecek personel sayısı 36 bine çıkarıldı

Sağlık alanından eleman eksikliği nedeniyle sorun yaşanan yerlerde sağlık hizmetlerinin yürütülebilmesi için istihdam edilecek personel sayısı 27 binden 36 bine çıkarıldı. Kanun teklifi Meclis Başkanlığı'na sunuldu.

Sağlık alanında sözleşmeli personel sayısının 27 binden 36 bine çıkarılmasını da içeren kanun teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 25 Aralık 2023'te Resmi Gazete'de sağlık alanına ilişkin karar yayımlanmıştı.

2024 yılında 27 bin sözleşmeli sağlık personeli istihdam edilmesine ilişkin karara göre, eleman temininde güçlük çekilen yerlerde ve hizmet dallarında sağlık hizmetlerinin etkili ve verimli yürütülebilmesi amacıyla 2024 yılında uygulanmak üzere istihdam edilecek sözleşmeli sağlık personeli sayısı 27 bin olarak tespit edilmişti.

Kararda, 1 Ocak'tan itibaren geçerli olmak üzere;

• 23 bin 464 uzman tabip,

• 3 bin 498 tabip,

• 25 sağlık memuru,

• 9 ebe,

• 2 hemşire,

• 1 diyetisyen

• 1 sağlık teknikerinin istihdam edileceği belirtilmişti.

AA'nın aktardığına göre, eleman eksikliği nedeniyle sözleşmeli personel sayısında artışa gidildi. Buna göre, istihdam edilecek personel sayısı 27 binden 36 bine çıkarıldı. Söz konusu kanun teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu.