Teklif Meclis'e sunuldu: Günlük kiralanan evlere düzenleme geliyor

Konutların turizm amaçlı kiralanmasına yönelik düzenlemeleri içeren kanun teklifi TBMM Başkanlığı’na sunuldu. Teklife ilişkin konuşan AKP Grup Başkanı Güler, "Borçlar Kanunu'nda düzenlenen kira ilişkisinin dışında yeni bir tanımlama ve düzenleme getiriyoruz. 100 günün altındaki turizm amaçlı konaklama ve kira ilişkisinde artık Kültür ve Turizm Bakanlığımızın vereceği belge ile bu faaliyet alanını düzenliyoruz" dedi.

AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, 30 maddeden oluşan, konutların turizm amaçlı kiralanmasına yönelik düzenlemeleri de içeren kanun teklifinin, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığına sunulduğunu bildirdi.

Konutların Turizm Amaçlı Kullanılmasına ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin 30 madden oluştuğunu belirten Güler, teklifin 8 maddesinin konutların turizm amaçlı kiralanmasına ilişkin yeni düzenlemeleri içerdiğini bildirdi.

Abdullah Güler, teklifin 4 maddesinin Kültür Bakanlığı Döner Sermaye Kanunu'na, 6 maddesinin Turizmi Teşvik Kanunu'na, 4 maddesinin Kapadokya Alanı Hakkında Kanun'a, 6 maddesinin de Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Hakkında Kanun'a ilişkin olduğunu aktardı.

"CİDDİ DENETLEME GETİRİYORUZ"

Konutların, gerçek ve tüzel kişilere turizm amaçlı kiralanmasına ilişkin esasların belirlenmesi amacıyla teklifin hazırlandığına dikkati çeken Güler, şöyle devam etti:

"Teklifimizdeki ana maddeyle, Borçlar Kanunu'nda düzenlenen kira ilişkisinin dışında yeni bir tanımlama ve düzenleme getiriyoruz. 100 günün altındaki turizm amaçlı konaklama ve kira ilişkisinde artık Kültür ve Turizm Bakanlığımızın vereceği belge ile bu faaliyet alanını düzenliyoruz. Bu kapsam dışında olanlara da Bakanlığımızın hem kendi çalışanları açısından hem de illerde valilik açısından ciddi denetleme getiriyoruz. Kültür Bakanlığımızın Döner Sermaye Kanunu'nda değişiklik yapıyoruz. Turizm bölgelerinde çevreye dair atık ve arıtma sistemleriyle beraber ciddi yatırımlara ihtiyaç duyulmaktadır. Turizm bölgelerinde hem atık sisteminin iyileştirilmesi, yeni yatırımlar yapılması hem çevreye dair arıtma sistemlerinin inşası açısından bu yatırımların desteklenmesi ve yatırımların bir an önce inşası noktasında döner sermaye bütçesinin kullanılmasını öngörüyoruz."

Anayasa Mahkemesi’nin Kapadokya Alan Başkanlığına ve Türkiye Turizm Tanıtım Geliştirme Ajansına yönelik kanunlardaki bazı maddeleri iptal ettiğini anımsatan Güler, bu konudaki düzenlemelerin de teklifte yer aldığını bildirdi.

Güler, bir soru üzerine, "100 günün altındaki günü birlik, haftalık, aylık kiralamalar bu kanun kapsamında olacak" dedi.

Vizeyle ve vizesiz Türkiye'ye gelen turistlerin ülkede kalma süresinin 90 gün olduğunu hatırlatan Güler, bu süreyi de göz önünde bulundurarak 100 günün belirlendiğini, bu konuda dünya örneklerine de bakıldığını vurguladı.

Çalışan emeklilere de 5 bin lira verilmesi için düzenleme yapılıp yapılmayacağı sorusuna Güler, "Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımızın çalışması devam ediyor. Çalışma ortaya çıktıktan sonra, önerge kapsamında değerlendireceğiz" yanıtını verdi.