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Teklifi kabul etti: Bonucci, Fenerbahçe için İstanbul'a geliyor

Union Berlin'de forma giyen tecrübeli savunmacı Leonardo Bonucci'nin Fenerbahçe'nin teklifini kabul ettiği belirtildi. Union Berlin ile olan sözleşmesini feshedeceği aktarılan Bonucci'nin, yarın imza için İstanbul'a geleceği kaydedildi.

Spor
  • 09.01.2024 17:33
  • Giriş: 09.01.2024 17:33
  • Güncelleme: 09.01.2024 17:39
Kaynak: Haber Merkezi
Teklifi kabul etti: Bonucci, Fenerbahçe için İstanbul'a geliyor

Fenerbahçe'nin İtalyan savunmacı Leonardo Bonucci'nin transferi için son aşamaya geldi.

Gazeteci Nicolò Schira'nın aktardığına göre Bonucci, Fenerbahçe'nin 6 aylık transfer teklifini kabul etti.

Fenerbahçe'nin transfer için Union Berlin'e bonservis ücreti ödemeyeceği kaydeddildi.

Schira, transferde Fenerbahçe'nin kaptanı Edin Dzeko'nun etkili olduğunu kaydetti.

Öte yandan gazeteci Orazio Accomando da Bonucci transferinin detaylarının bugün tamamlanacağını ve Union Berlin ile olan sözleşmesini feshedeceğini aktardı.

Bonucci'nin yarın imza için Türkiye'ye geleceği belirtilirken, sözleşmenin 6 aylık olduğu ifade edildi.

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