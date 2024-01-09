Teklifi kabul etti: Bonucci, Fenerbahçe için İstanbul'a geliyor

Union Berlin'de forma giyen tecrübeli savunmacı Leonardo Bonucci'nin Fenerbahçe'nin teklifini kabul ettiği belirtildi. Union Berlin ile olan sözleşmesini feshedeceği aktarılan Bonucci'nin, yarın imza için İstanbul'a geleceği kaydedildi.

Spor 09.01.2024 17:33 Giriş: 09.01.2024 17:33

Güncelleme: 09.01.2024 17:39 Kaynak: Haber Merkezi

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Fenerbahçe'nin İtalyan savunmacı Leonardo Bonucci'nin transferi için son aşamaya geldi. Gazeteci Nicolò Schira'nın aktardığına göre Bonucci, Fenerbahçe'nin 6 aylık transfer teklifini kabul etti. Fenerbahçe'nin transfer için Union Berlin'e bonservis ücreti ödemeyeceği kaydeddildi. Schira, transferde Fenerbahçe'nin kaptanı Edin Dzeko'nun etkili olduğunu kaydetti. Leonardo #Bonucci to #Fenerbahçe from #UnionBerlin is at the final stage without #transfers fee. The centre-back has decided to accept #Fener’s bid for a contract until June 2024. Edin #Dzeko had an important role as revealed last Sunday to convince him https://t.co/kMgIoYDbGF — Nicolò Schira (@NicoSchira) January 9, 2024 Öte yandan gazeteci Orazio Accomando da Bonucci transferinin detaylarının bugün tamamlanacağını ve Union Berlin ile olan sözleşmesini feshedeceğini aktardı. Bonucci'nin yarın imza için Türkiye'ye geleceği belirtilirken, sözleşmenin 6 aylık olduğu ifade edildi. #Bonucci ad un passo dal #Fenerbahce. Oggi saranno definiti gli ultimi dettagli e risolverà il contratto con l'#UnionBerlino. Domani dovrebbe volare in Turchia per la firma. Contratto di 6 mesi.#DAZNMERCATO #DAZN https://t.co/VQHWxWSp4e — Orazio Accomando (@OAccomando91) January 9, 2024