Teklifi kabul etti: Bonucci, Fenerbahçe için İstanbul'a geliyor

Fenerbahçe'nin İtalyan savunmacı Leonardo Bonucci'nin transferi için son aşamaya geldi.

Gazeteci Nicolò Schira'nın aktardığına göre Bonucci, Fenerbahçe'nin 6 aylık transfer teklifini kabul etti.

Fenerbahçe'nin transfer için Union Berlin'e bonservis ücreti ödemeyeceği kaydeddildi.

Schira, transferde Fenerbahçe'nin kaptanı Edin Dzeko'nun etkili olduğunu kaydetti.

