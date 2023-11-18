Tekneden düşen Orhan Gencebay sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı

Temmuz ayında yalısına giderken geçirdiği tekne kazasının ardından sağlık durumuna ilişkin konuşan Orhan Gencebay, “Kötü bir kaza atlattık ama bir şey olmadı. Kafamızın üzerine düşmediğimiz için sorun yok” dedi.

Eşi Sevim Emre ile geçtiğimiz aylarda İstanbul Baltalimanı’ndaki yalı dairelerine giderken tekneden düşerek yaralanan Orhan Gencebay, önceki gece bir ödül törenine katıldı.

Etkinlikte gazetecilerle bir araya gelen Gencebay, tekneden düşmesinin ardından sağlığının ne durumda olduğuna ilişkin konuştu.

79 yaşındaki Gencebay, “Evet kötü bir kaza atlattık ama bir şey olmadı. Kafamızın üzerine düşmediğimiz için sorun yok. Sırtımın üstüne düştüm betona, kalıcı bir hasar oluşmadı şükürler olsun" ifadelerini kullandı.

Orhan Gencebay, geçtiğimiz Temmuz ayında evine yakın bir iskelede tekneden inmek isterken beton zemine düşmüştü. Hastaneye kaldırılan Gencebay, “Çok şükür iyiyim, önemli bir kazaydı. Allah korudu beni” demişti.

Sevim Emre de bir televizyon kanalının canlı yayınına bağlanarak çok ciddi bir kaza atlattıklarını ifade etmiş ve “Çok büyük bir şey atlattı. Çok kötü sonuçlar olabilirdi. Tekneden düştü ve betona düştü. Hemen hastaneye götürdük. Bakıldı, tomografi çekildi. Kırık olmadığını çok şükür söylediler. Ona şükrettik tabii ki ama çok büyük bir et ezilmesi var. İnanır mısınız ben hayatımda böyle bir çürük görmedim. Yani böyle simsiyah. İnanın çok korkunç bir şey” şeklinde konuşmuştu.