Teknik Direktör Sumudica: Türk vatandaşı olursam Tayyip ve Memik isimlerini almak isterim

Gaziantep FK'nin teknik direktörü Marius Sumudica, Türk vatandaşlığına geçtiği takdirde adının önüne 'Tayyip' ve 'Memik' isimlerini eklemek istediğini söyledi.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'nin teknik direktörü Marius Sumudica, Türk vatandaşlığına geçerek AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dolayı Tayyip ve kulüp başkanı Memik Yılmaz nedeniyle Memik isimlerini adına eklemek istediğini söyledi.

Kulüp tesislerindeki antrenman öncesi gazetecilere açıklamalarda bulunan Sumudica,Türk vatandaşlığı almaktan mutlu olacağını ifade etti.

Türk futboluna emek verdiğini anlatan Sumudica, şöyle konuştu:

"Benim için gerçekten güzel bir şey olur. Cumhurbaşkanımızın benim için söyledikleri güzeldi. Ben burada çalışıyorum ve Türk futboluna emek veriyorum. Söz verdikleri gibi inşallah yakın zamanda pasaportumu alırım. Burası benim ikinci vatanım. İki isim daha ekleyebilirim, onlara çok saygı duyuyorum. Cumhurbaşkanımızın ve başkanımızın, Tayyip ve Memik ön ismini almak isterim."