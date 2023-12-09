Teksas’ta geçici kürtaj izni, Yüksek Mahkeme tarafından durduruldu

ABD'de Teksas'ta Kate Cox isimli kadının fetüsünde ölümcül anormallik bulunması sebebiyle Eyalet Mahkemesi tarafından kürtaj izni verildi. Teksas Yüksek Mahkemesi ise alt mahkemenin verdiği kürtaj izni kararını geçici olarak durdurduğunu açıkladı.

ABD'de Teksas Yüksek Mahkemesi, geçici kürtaj iznini durdurduklarını açıkladı.

Teksas eyaletinde yaşayan 31 yaşında Kate Cox isimli 20 haftalık hamile kadın, fetüsünde ölümcül anormallik bulunması sebebiyle eyalette yasak olmasına rağmen kürtaj izni için mahkemeye başvurmuş ve dün mahkeme tarafından geçici kürtaj izni almıştı.

Eyalet Savcısı Ken Paxton, dün yaptığı açıklamada karara tepki göstererek kürtajın uygulanması durumunda mahkeme kararının hiçbir hastane ve sağlık görevlisini korumayacağını belirtmişti.

"ESASA BAKILMAKSIZIN KARAR DURDURULDU"

Eyalet Savcısı Paxton’un açıklaması sonrası dün Teksas Yüksek Mahkemesi açıklama yaparak, “Esasa bakılmaksızın, Mahkeme idari olarak bölge mahkemesinin kararını durdurmaktadır” ifadelerini kullandı.

ABD merkezli Üreme Hakları Merkezi isimli sivil toplum kuruluşu durdurma kararı ile ilgili olarak, “Bu gece geç saatlerde Teksas Yüksek Mahkemesi, ciddi hamilelik komplikasyonları yaşayan Dallaslı Kate Cox'un sağlığını ve gelecekteki doğurganlığını korumak için kürtaj yapmasına izin veren bir alt mahkeme kararını geçici olarak durdurdu. Mahkeme, konuyu değerlendireceklerini ve davayı değerlendirmek için daha fazla zamanları olana kadar alt mahkemenin kararını erteleyeceğini söyledi” dedi.

"ACİL TIBBİ BAKIM"

STK'nın avukatı Molly Duane, Kate Cox’ın doktorları tarafından kürtaj işleminin gerekliliğine dikkat çekerek, “Acil tıbbi bakımdan bahsediyoruz. Kate zaten 20 haftalık hamile. Bu nedenle insanların mahkemelerde sağlık hizmeti için yalvarmalarına gerek kalmamalı” ifadelerini kullandı.