Tekstil devi konkordato ilan etti

Emek Kumaş AŞ, 500 milyonu aşan borcunu ödeyemez duruma düştü. Kur krizi ve maliyetlerdeki artışın altından kalkamayan grubun üç şirketi ile sahibi konkordato istedi.

Türkiye'de çok sayıda AVM'de yüzlerce şubesi bulunan giyim devleri Zara, H&M, Spencer ve Koton gibi firmaların ürünlerinin kumaşlarını üreten Emek Group, konkordato ilan etti.

Emek Group, Türkiye’de birçok AVM’de yüzlerce şubesi bulunan bu giyim devlerine ürünlerinin kumaşlarını sağlıyordu.

Ekonomim'de yer alan habere göre; aynı zamanda dünya moda devleri olan Zara, Marks & Spencer, Naf Naf, Bestseller, H&M, Gerry Weber, Koton ve Tom Taylor grup şirketlerine de üretim yapıyordu.

Şirketin mali yapısı oldukça güçlüydü, ancak ekonomik istikrarsızlık ve artan maliyetler nedeniyle sarsıldı. Emek Global adlı şirketin borcu 334 milyon TL, Emek Kumaş’ın borcu 110 milyon TL, ve Emekteks’in borcu ise 81 milyon TL seviyesine ulaştı.

Mahkeme, 3 şirkete yönelik 1 yıllık kesin mühlet kararı verdi. Ayrıca, şirket sahibi İbrahim Cüneyt Önügören de konkordato kapsamına girdi. Borçlarını belirli bir takvime göre ödeyecekler. Alacaklılar arasında bankalar da bulunuyor.

Emek Group, kumaş sektörünün en güçlü firmalarından biriydi, ancak bu zorlu dönemde iflasın eşiğine geldi.

Emek Group’un kurucusu Osman Nuri Önügören aynı zamanda Necmettin Erbakan ile birlikte Milli Nizam Partisi’nin de kuruluşunda yer aldı.

Erbakan’ın en yakınındaki birkaç isimden biri olarak bilinen Önügören 8 yıl önce hayatını kaybetmişti. Önügören’in cenazesine AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da katılmıştı.