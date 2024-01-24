Tekstil sektörü iflasın eşiğinde

Yüksek enflasyon kaynaklı maliyet artışları ve alım gücündeki azalma tekstil sektörünü derinden etkiledi. Sektörün köklü firmaları art arda konkordato başvuruları yaparken bir yıldaki istihdam kaybı 170 bini aştı.

Aycan KARADAĞ

Derinleşen ekonomik kriz ve enflasyondan en çok etkilenen sektörlerin başında gelen tekstil ve hazır giyim zor günler yaşıyor. Hızla kan kaybeden sektörde konkordato başvurularının arttığına dikkat çeken sektör temsilcileri bir an önce önlem alınmasını gerektiğini vurguladı.

Tekstil ve hazır giyim sektörünün köklü firmalarından art arda konkordato başvuruları yapılması dikkat çekti. Denizli'de 1986 yılında kurulan ve 34 yıldır faliyet gösteren Üçyıldız Tekstil, geçtiğimiz yıl eylül ayında iflas etti. Fabrikanın kapanmasıyla 300 çalışan işinden oldu. Yine sektörde uzun süredir faliyet gösteren Emek Kumaş, Kale İplik, Fırat Elyaf Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile Fiberteks Tekstil Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş. gibi önemli firmalar ise konkordato talebinde bulundu. Son olarak Denizli'de 1955 yılında kurulan ve 16 ülkeye ihracat yapan Dokur Tekstil konkordato talebiyle mahkemeye başvurdu. Denizli 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, şirkete komiser heyeti atayarak konkordato süreci için 3 ay süre verdi. CHP geçtiğimiz aralık ayında sektörün sorunlarının araştırılması amacıyla önerge verdi. Meclis Genel Kurulu’nda görüşülen önerge AKP ve MHP oylarıyla reddedildi. Önergeyi veren CHP Denizli Milletvekili Şeref Arpacı, BirGün'ün sorularını yanıtlarken iktidarın yanlış politikaları nedeniyle 2021 yılı ağustos ayından beni sektörde daralma yaşandığını belirtti. Arpacı, şu ifadeleri kullandı: "Tekstil sektörümüz rakiplerine göre en pahalı ülke konumunda. Maliyetlerimiz çok arttı. Biz şu anda rakiplerimizden yüzde 40 pahalıyız. Bu da rakiplere işi kaptırdığımız anlamına geliyor. Benim yaptığım üretim dolar bazında yüzde 50’i arttı. Dolar bazında yüzde 50’i pahalı nasıl satabilirim. Enflasyon ile mücadelenin her alanda yapması lazım. Bu yapılmazsa tekstil sektöründe küçülme her gün büyüyerek devam edecek. Yanlış politikalar sonucu oluşan daralmanın yol açtığı tekstil ve hazır giyim sektöründeki istihdam kaybı 9 ayda 200 bin kişiye ulaştı, bu yılın sonunda rakam 300 bin kişiyi geçecek. Bu rakam sektördeki 1,5 milyon kişinin ekmeğinden, aşından olması demek."

YENİ PAZARLARA GİRMEMİZ GEREKİYOR

Sektörün maliyet artışları nedeniyle dar boğaza girdiğini belirten Ege İhracatçılar Birliği (EİB) Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi şöyle konuştu: "Tekstil ve hazır giyim sektöründe rakiplerimizin işçilikleri çok ucuz olan ülkeler. Uzak Doğu ve Orta Amerika ülkelerinin işçilik ücretleri, 200 doları geçmiyor. Biz de bu ücretler 800 dolara çıktığı zaman rekabet kalmıyor. Aradaki fark çok açıldı. Ayrıca Türkiye’nin pazarı Avrupa’ydı. Diğer ülkelerde vergi duvarlarımız var. Avrupa’ya rahat malımızı sokuyorduk. Son dönemde ise Avrupa’da pazar daralması yaşanıyor. Bundan dolayı, tekstil ve hazır giyim sektörü dar boğaza girdi. Ya bu sektörden vazgeçeceğiz ya da uzak pazarlar dediğimiz ülkelerde ürünü pazarlayabilmek için devletin serbest ticari anlaşmalar yapıp, o pazarlara girmemizi sağlayacak. Örneğin Amerika pazarı... Burada vergiyi kaldırıp, pazara girmemizi sağlanacak. Devlet politikalarıyla alakalı bir durum."

KÜÇÜK İŞLETMELER YOK OLUYOR

Birleşik Tekstil Dokuma ve Deri İşçileri Sendikası (BİRTEK-SEN) Genel Başkanı Mehmet Türkmen ise sektördeki daralma nedeniyle son bir kaç ayda binlerce işçinin işten çıkarıldığına dikkat çekti. Türkmen, "Faizlerin artmasından kaynaklı fabrikalar zora düştü. Bu süreçte büyükler ayakta kalıyor, küçükler yok oluyor. Tekstil patronları bu daralmayı ise işçiye kesiyor. Bu süreci böyle atlamaya çalışıyorlar. En ufak krizde ilk akla gelen yine emekçiler oluyor. Burada hükümetin politikaları önemli. Yüzbinlerce işçinin hakları, güvenceleri ve geleceği patronların insafına bırakılmış durumda" diye konuştu.

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İSTİHDAM KAYBI 170 BİNE ULAŞTI

Sektörde yaşanan kriz kapasite kullanım oranları, üretim ve istihdam rakamlarına da yansıdı. TÜİK verilerine göre, üretim hazır giyim sektörü yüzde 16,7 daralırken bu oran tekstilde yüzde 5,9 olarak gerçekleşti. Yine kapasite kullanım oranı tekstilde yüzde 71,5; giyimde ise yüzde 76,9’a düştü. 2022 yılında 12,9 milyar dolar değerinde ihracat gerçekleştiren tekstil ve ham maddeleri sektörü ise 2023 yılında 12,6 milyar dolarlık ihracat rakamına geriledi. Her iki sektörde geçen yıl sonundan geçen yılın ekim ayına kadar geçen sürede 170 bin kişi birden azalarak 1 milyon 51 bine düştü.